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Столкновения в Гватемале привели к гибели 13 человек

Весь мир
Столкновения в Гватемале привели к гибели 13 человек
Официальная страница полиции Гватемалы / @PNCdeGuatemala  / 

Гватемала, 19 декабря. 13 человек погибли в ходе вооруженного столкновения из-за территориального спора между двумя местными общинами. Об этом сообщает Национальная гражданская полиция центральноамериканской страны.

Силы безопасности обнаружили тела 13 человек, в том числе детей и одного агента полиции, в деревне Чикикс, в 155 км от столицы Гватемалы. Еще два человека были ранены.

По информации властей, жители деревни были вовлечены в многолетний территориальный спор с соседним городом. Национальная полиция заявила в официальном коммюнике, что проводились меры по пресечению столкновений между лидерами двух общин. В связи с произошедшим омбудсмен порекомендовал усилить присутствие полиции в этом районе.

Власти сообщили о размещении полицейского контингента с целью определить ответственных за преступление и разработать новые стратегии, чтобы остановить столкновения между общинами.

Ранее недалеко от места происшествия был убит местный полицейский, после того как жители Чикиса поссорились из-за доступа к воде и суше с городком Санта-Катарина Икстауакан. Территориальный спор между двумя общинами продолжается более 100 лет.

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убийство гватемала территориальный спор
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