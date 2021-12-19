Столкновения в Гватемале привели к гибели 13 человек

Гватемала, 19 декабря. 13 человек погибли в ходе вооруженного столкновения из-за территориального спора между двумя местными общинами. Об этом сообщает Национальная гражданская полиция центральноамериканской страны.

Силы безопасности обнаружили тела 13 человек, в том числе детей и одного агента полиции, в деревне Чикикс, в 155 км от столицы Гватемалы. Еще два человека были ранены.

La Policía Nacional Civil informa pic.twitter.com/KSHRSe5cTn — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 19, 2021

По информации властей, жители деревни были вовлечены в многолетний территориальный спор с соседним городом. Национальная полиция заявила в официальном коммюнике, что проводились меры по пресечению столкновений между лидерами двух общин. В связи с произошедшим омбудсмен порекомендовал усилить присутствие полиции в этом районе.

Власти сообщили о размещении полицейского контингента с целью определить ответственных за преступление и разработать новые стратегии, чтобы остановить столкновения между общинами.

Fuerzas de seguridad localizaron trece personas fallecidas; entre ellos niños y mujeres y un agente de la @PNCdeGuatemala en la aldea Chiquix, ubicada en el área limitrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacan, del departamento de Solola, como producto de nuevos disturbios. pic.twitter.com/6t9a6VVexv — Agencia de Noticias Expres (@agencia_expres) December 19, 2021

Ранее недалеко от места происшествия был убит местный полицейский, после того как жители Чикиса поссорились из-за доступа к воде и суше с городком Санта-Катарина Икстауакан. Территориальный спор между двумя общинами продолжается более 100 лет.