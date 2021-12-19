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«Вводим новые тренды»: украинский депутат Тищенко переименовал котлету по-киевски в митбол

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 15:11
Общество
«Вводим новые тренды»: украинский депутат Тищенко переименовал котлету по-киевски в митбол
wikipedia.org  /  Bev Sykes/CC BY 2.0

Киев, 19 декабря. Депутат Верховной рады Николай Тищенко по своему интерпретировал понятие современных трендов и переименовал котлету по-киевски в митбол.

Член партии «Слуга народа» прокомментировал вопрос телеканала «НПШ» о любимых праздничных блюдах и ответил, что любит «митболы по-киевски». Такой перевод парламентарий аргументировал соответствием передовой молодежи.

«На украинском языке это «митбол», мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды», — пояснил Тищенко.

В начале декабря Львовский областной совет на Украине предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию, а россиян — в московитов. Инициатором обращения выступила фракция партии «Самопомощь». В качестве аргумента депутаты привели якобы историческую справку, согласно которой Петр Первый украл название Россия у украинцев.

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депутат котлета митбол
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