Власти Колумбии подвели итоги борьбы с наркотрафиком в 2021 году

Богота, 19 декабря. Колумбийские власти конфисковали более 622 тонн кокаина и уничтожили свыше 100 тысяч га незаконных посевов коки с начала 2021 года. Об этом сообщил министр обороны Диего Молано.

Подводя итоги деятельности сил безопасности по борьбе с наркоторговлей, Молано отметил, что за этот год было изъято более 622 тонн кокаина и было ликвидировано 5600 нарколабораторий, занимающихся производством запрещенного вещества.

Cada laboratorio de coca desmantelado es un triunfo de la legalidad. Nuestro @COL_Ejercito destruyó un complejo de coca en San José del Guaviare, avaluado en más de $7 mil millones. Seguimos afectando a estructuras narcocriminales que quieren dañar la tranquilidad de colombianos. pic.twitter.com/BRmTXgnfW5 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 16, 2021

Кроме того, в ходе визита в департамент Нариньо, граничащий с Эквадором, глава минобороны сообщил, что за 2021 год было уничтожено свыше 100 тысяч га посевов коки. По данным ООН, всего в Колумбии более 143 тысяч га используются для листьев коки для нелегального производства кокаина.

Молано заверил, что итоги года можно считать положительными. Он добавил, что правительство продолжит борьбу с наркоторговлей, особенно в плане уничтожения посевов, так как цель на этот год составляет 130 тысяч га.

Nuestra motivación al despertar cada día es tu tranquilidad y la de tu familia. En estas fiestas cuidaremos a tu familia como si fuera

la nuestra. Felices fiestas para todos les desea el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. #CuidamosTuFamilia pic.twitter.com/4BgIv4qpt2 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) December 12, 2021

Министр подчеркнул, что власти предпринимают меры по пресечению деятельности вооруженных группировок, орудующих в стране. Он отметил, что в результате одной из самых успешных операций 23 октября был задержан Дайро Антонио Усуга, глава крупнейшего наркокартеля «Клан дель Гольфо» по кличке Отониэль.

«Количество диссидентов "Революционных вооруженных сил Колумбии" (FARC) продолжает сокращаться благодаря захватам преступников в Мете, Гуавиаре и других департаментах», — заявил Молано.

Кроме того, министр напомнил об уничтожении одного из самых известных полевых командиров «Армии национального освобождения» (ELN) Огли Падильи Ромеро по кличке Фабиан. Он, его заместитель и несколько боевиков ELN были подвергнуты бомбардировке 16 сентября.

«Задачей первостепенной важности является уничтожить преступные организации, ответственные за убийство лидеров индейцев, социальных и экологических групп», — сообщил Молано.

Он завершил, подчеркнув, что «контрабанда запрещенных веществ — самая большая угроза в Тихоокеанском регионе, в связи с чем Колумбия намерена бороться с ней, не жалея сил».