Банда в Гаити освободила группу заложников из США

Порт-о-Пренс, 19 декабря. Последние 12 американских миссионеров, которые были похищены в Гаити, возвратились на родину. Об этом сообщили представители полиции островного государства.

Сообщается, что последняя группа из 12 миссионеров, которые были похищены в середине октября членами банды 400 Mawozo, отправились на родину после своего освобождения которое состоялось в четверг 16 декабря.

All the former hostages from a U.S.-based missionary group kidnapped in Haiti have been flown out of the country after a two-month ordeal, the leader of their Ohio-based missions organization said Friday.https://t.co/9mCDNA2d9x — 6 News (@WJACTV) December 18, 2021

«Мы подтверждаем освобождение 12 человек, остававшихся в заложниках. В данный момент мы не можем сообщить более подробную информацию», — представитель полиции Гаити Гэри Дерозье.

Ранее сообщалось, что двое из похищенных были освобождены в ноябре, а еще трое были отпущены в начале этого месяца.

Миссионеры и члены их семей –16 американцев и один канадец – были похищены 16 октября во время возвращения из детского дома в районе к востоку от столицы страны, который контролируется одной из самых могущественных преступных группировок Гаити 400 Mawozo. Изначально похитители потребовали выкуп в размере одного миллиона долларов за каждого заложника, угрожая убить похищенных людей в случае, если их требования не будут выполнены.

Расследованием похищения занялась специальная группа ФБР, которая прибыла в Гаити вскоре после происшествия. В настоящее время неизвестно было ли связано освобождение заложников с получением преступниками выкупа, проведению переговоров или проведением полицейской спецоперацией.

В то же время Дэвид Тройер, представитель общины Служения христианской помощи, к которой принадлежали все похищенные, поблагодарил правительство США и всех, кто приложил усилия для освобождения заложников.

«Спасибо вам за понимание нашего желания придерживаться ненасильственных подходов», — добавил он.

Также он обратился к похитителям, заявив о том, что община прощает их за совершенное преступление.

«Мы не знаем всех проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Мы действительно верим, что насилие и угнетение других никогда не могут быть оправданы. Вы причинили нашим заложникам и их семьям много страданий. Однако Иисус учил нас словом и своим собственным примером, что сила всепрощающей любви сильнее ненависти к насилию. Поэтому мы обращаемся к вам с прощением», — заявил он.

По словам Дэвида Тройера, община Служения христианской помощи надеется продолжить работу в Гаити. В то же время он признает, что миссионерам будет необходимо пересмотреть протоколы безопасности, также «лучше инструктировать наших людей о связанных с миссией опасностях».

More from the good news channel. The last of the hostages seized in Haiti have been released. pic.twitter.com/A3nNZFcsij — Mike Sherer (@mikewsherer) December 19, 2021

Помощник секретаря Бюро Госдепартамента по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что правительство США планирует направить экспертов для подготовки спецназа Гаитянской национальной полиции, что в будущем поможет предотвратить возникновение подобных случаев.

I welcome the news that the remaining 11 U.S. citizens and 1 Canadian kidnapped on October 16 in Haiti are free, and express our gratitude to our Haitian, U.S. interagency, and international partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 17, 2021

Николс также не стал сообщать подробностей о том, каким образом были освобождены заложники, сославшись на уважение к их частной жизни.

«Правительство Соединенных Штатов не платит выкуп за заложников», — заявил он, отвечая на вопрос о том был выплачен выкуп.

Global Look Press / Bahare Khodabande / ZUMAPRESS.com

Ситуация с безопасностью в Гаити остается крайне напряженной после того, как в начале июля был убит президент республики Жовенель Моиз. Многочисленные вооруженные банды фактически взяли под контроль столицу страны Порт-о-Пренс, поделив ее на сферы влияния. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от всплеска насилия. Национальная полиция оказалась бессильна против разгула бандитизма, кроме того, многие подразделения примкнули к бандам, что еще больше усложнило криминогенную ситуацию.