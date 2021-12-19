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Банда в Гаити освободила группу заложников из США

Весь мир
Банда в Гаити освободила группу заложников из США
Global Look Press  /  Lisa Krantz / ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 19 декабря. Последние 12 американских миссионеров, которые были похищены в Гаити, возвратились на родину. Об этом сообщили представители полиции островного государства.

Сообщается, что последняя группа из 12 миссионеров, которые были похищены в середине октября членами банды 400 Mawozo, отправились на родину после своего освобождения которое состоялось в четверг 16 декабря.

«Мы подтверждаем освобождение 12 человек, остававшихся в заложниках. В данный момент мы не можем сообщить более подробную информацию», — представитель полиции Гаити Гэри Дерозье.

Ранее сообщалось, что двое из похищенных были освобождены в ноябре, а еще трое были отпущены в начале этого месяца.

Миссионеры и члены их семей –16 американцев и один канадец – были похищены 16 октября во время возвращения из детского дома в районе к востоку от столицы страны, который контролируется одной из самых могущественных преступных группировок Гаити 400 Mawozo. Изначально похитители потребовали выкуп в размере одного миллиона долларов за каждого заложника, угрожая убить похищенных людей в случае, если их требования не будут выполнены.

Расследованием похищения занялась специальная группа ФБР, которая прибыла в Гаити вскоре после происшествия. В настоящее время неизвестно было ли связано освобождение заложников с получением преступниками выкупа, проведению переговоров или проведением полицейской спецоперацией.

В то же время Дэвид Тройер, представитель общины Служения христианской помощи, к которой принадлежали все похищенные, поблагодарил правительство США и всех, кто приложил усилия для освобождения заложников.

«Спасибо вам за понимание нашего желания придерживаться ненасильственных подходов», — добавил он.

Также он обратился к похитителям, заявив о том, что община прощает их за совершенное преступление.

«Мы не знаем всех проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Мы действительно верим, что насилие и угнетение других никогда не могут быть оправданы. Вы причинили нашим заложникам и их семьям много страданий.

Однако Иисус учил нас словом и своим собственным примером, что сила всепрощающей любви сильнее ненависти к насилию. Поэтому мы обращаемся к вам с прощением», — заявил он.

По словам Дэвида Тройера, община Служения христианской помощи надеется продолжить работу в Гаити. В то же время он признает, что миссионерам будет необходимо пересмотреть протоколы безопасности, также «лучше инструктировать наших людей о связанных с миссией опасностях».

Помощник секретаря Бюро Госдепартамента по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что правительство США планирует направить экспертов для подготовки спецназа Гаитянской национальной полиции, что в будущем поможет предотвратить возникновение подобных случаев.

Николс также не стал сообщать подробностей о том, каким образом были освобождены заложники, сославшись на уважение к их частной жизни.

«Правительство Соединенных Штатов не платит выкуп за заложников», — заявил он, отвечая на вопрос о том был выплачен выкуп.

США не планируют отправку военной помощи в Гаити
Global Look Press / Bahare Khodabande / ZUMAPRESS.com

Ситуация с безопасностью в Гаити остается крайне напряженной после того, как в начале июля был убит президент республики Жовенель Моиз. Многочисленные вооруженные банды фактически взяли под контроль столицу страны Порт-о-Пренс, поделив ее на сферы влияния. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от всплеска насилия. Национальная полиция оказалась бессильна против разгула бандитизма, кроме того, многие подразделения примкнули к бандам, что еще больше усложнило криминогенную ситуацию.

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сша заложники гаити
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