Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 03:29
03:22
Общество
Власти Камчатки с 21 декабря отменят QR-коды на межмуниципальном транспорте
03:22
Общество
Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 в среднем наступает через три недели
03:22
Общество
Каждому человеку до наступления Нового года следует сделать девять вещей
03:02
Происшествия
Возможный теневой владелец «Листвяжной» Гридин покинул Россию после трагедии на шахте
02:58
Общество
Московские власти продлили действие QR-кодов переболевших COVID-19
02:54
Общество
Некоторые виды вина могут пропасть из магазинов после Нового года
02:48
Политика
Политолог Бордачев: Киев должен начать диалог с доминирующей на территории бывшего СССР Москвой
02:42
Армия
Журнал AW&ST включил Су-57 в топ-10 достижений мировой авиации
02:39
Политика
Путин отметил возросшую роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
02:29
Общество
Минприроды изучит свалки у аэропортов для предотвращения столкновений птиц с самолетами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Данилу Багрова назвали отличным кандидатом в герои комикса

Шоу-бизнес
Данилу Багрова назвали отличным кандидатом в герои комикса
Кадр из фильма «Брат»  / 

Авторам комикса о Даниле Багрове придется хорошенько постараться, чтобы придумать достойные приключения. Таким мнением в беседе с ФАН поделился маркетолог Николай Григорьев.

Ранее издательство Bubble сообщило, что в 2022 году выпустит комикс к 25-летию премьеры картины режиссера Алексея Балабанова «Брат».

«Фильм был очень контекстуально конкретен, привязан к той ситуации, в которой жила Россия в те годы. Калькировать все напрямую — совершенно проигрышное занятие. Это не отзовется [в зрителях]. Однако взять героя, который уже стал мемом, и придумать ему новые приключения в новом мире — очень крутая идея. Как говорится, дальше дело за мастерами. Стиль комикса отличается от того, какие кинематографические решения принимал Алексей Балабанов», — сказал эксперт.

Николай Григорьев также отметил, что не следует воспринимать графические новеллы как нечто несерьезное.

«В США уже давно делают огромное количество фильмов по комиксам. Вспомните все эти истории: кто-то трансформируется, кто-то притягивает металлы, у кого-то когти растут. Там все просто. Понятные герои, без чеховских рефлексий», — пояснил собеседник ФАН.

Данила Багров в эпоху санкций может отправиться в Вашингтон навести порядок
Кадр из фильма «Брат» /

В завершение он поделился предположение о том, каким может быть сюжет одной из историй о всенародно любимом герое.

«Это же чрезвычайно интересный вопрос, что будет делать Багров! На что решатся авторы? Насколько это будет остро? Это вызов! Сам по себе Багров “острый” парень. Про него нельзя писать историю о том, как он ел манную кашу. Может быть, в эпоху санкций он поедет в Вашингтон порядок наводить», — подытожил маркетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что в нашей стране нужно создавать комиксы с собственными героями. Собеседника возмутило решение студии DC сделать Супермена геем.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Данилу Багрова назвали отличным кандидатом в герои комикса
комиксы данила багров
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать