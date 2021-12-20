Данилу Багрова назвали отличным кандидатом в герои комикса

Авторам комикса о Даниле Багрове придется хорошенько постараться, чтобы придумать достойные приключения. Таким мнением в беседе с ФАН поделился маркетолог Николай Григорьев.

Ранее издательство Bubble сообщило, что в 2022 году выпустит комикс к 25-летию премьеры картины режиссера Алексея Балабанова «Брат».

«Фильм был очень контекстуально конкретен, привязан к той ситуации, в которой жила Россия в те годы. Калькировать все напрямую — совершенно проигрышное занятие. Это не отзовется [в зрителях]. Однако взять героя, который уже стал мемом, и придумать ему новые приключения в новом мире — очень крутая идея. Как говорится, дальше дело за мастерами. Стиль комикса отличается от того, какие кинематографические решения принимал Алексей Балабанов», — сказал эксперт.

Николай Григорьев также отметил, что не следует воспринимать графические новеллы как нечто несерьезное.

«В США уже давно делают огромное количество фильмов по комиксам. Вспомните все эти истории: кто-то трансформируется, кто-то притягивает металлы, у кого-то когти растут. Там все просто. Понятные герои, без чеховских рефлексий», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Брат» /

В завершение он поделился предположение о том, каким может быть сюжет одной из историй о всенародно любимом герое.

«Это же чрезвычайно интересный вопрос, что будет делать Багров! На что решатся авторы? Насколько это будет остро? Это вызов! Сам по себе Багров “острый” парень. Про него нельзя писать историю о том, как он ел манную кашу. Может быть, в эпоху санкций он поедет в Вашингтон порядок наводить», — подытожил маркетолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что в нашей стране нужно создавать комиксы с собственными героями. Собеседника возмутило решение студии DC сделать Супермена геем.