МИД Северной Кореи обвинил США в «подрыве мира во всем мире»

Пхеньян, 19 декабря. Провокационные действия США у границ России подрывают глобальную безопасность и представляют угрозу безопасности гражданского населения. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР.

В ведомстве отметили, что недружественные действия Вашингтона в отношении Москвы «подрывают мир во всем мире» и могут привести к жестким контрмерам с российской стороны.

«Соединенные Штаты в действительности разрушают и подрывают глобальный мир, преднамеренно совершая военные провокации против других стран, пренебрегая при этом международным правом, жизнями и безопасностью гражданского населения», — говорится заявлении.

Напомним, 3 декабря стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет целеуказания CL-600 ARTEMIS из состава американских сухопутных сил войск выполнили полет над Черным морем. При этом CL-600 пересек маршруты гражданских воздушных судов и опасно приблизился к пассажирскому авиалайнеру.