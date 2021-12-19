Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию

Москва, 19 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем гражданам, сделавшим прививку от коронавируса, выплатить по 1 тысяче гривен. Экономист Михаил Кухар предостерег украинцев от попадания в ловушку.

Поскольку речь идет о государственной поддержке, это придется отразить в декларации о доходах. Согласно закону, от необходимости подавать документы освобождены только граждане, имеющие один источник дохода. Однако соцпомощь как раз считается таковым. То есть ко все украинцам, которые получат 1 тысячу гривен, могут возникнуть вопросы от налоговой службы.

«Подумайте хорошенько, нужна ли вам эта тысяча?» — предостерег Кухар в своем блоге.

Рассчитывать на выплату могут только те, кто оставит заявку с 19 по 29 декабря. Средства можно будет потратить лишь на строгий перечень услуг в течение четырех месяцев.

Политолог Анна Арямова считает, что Владимир Зеленский в очередной раз проявил свой непрофессионализм. В стране огромное количество проблем, а у президента и его команды не уменьшается количество ошибок во внутренней и внешней политике.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко был возмущен желанием Зеленского в очередной раз «счастливить» украинцев. Многие считают это насмешкой над народом из-за нищеты, безработицы, коррупции и полного отсутствия перспектив на достойную жизнь.