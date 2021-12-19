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Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию

Экономика
Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем гражданам, сделавшим прививку от коронавируса, выплатить по 1 тысяче гривен. Экономист Михаил Кухар предостерег украинцев от попадания в ловушку.

Поскольку речь идет о государственной поддержке, это придется отразить в декларации о доходах. Согласно закону, от необходимости подавать документы освобождены только граждане, имеющие один источник дохода. Однако соцпомощь как раз считается таковым. То есть ко все украинцам, которые получат 1 тысячу гривен, могут возникнуть вопросы от налоговой службы.

«Подумайте хорошенько, нужна ли вам эта тысяча?» — предостерег Кухар в своем блоге.

Рассчитывать на выплату могут только те, кто оставит заявку с 19 по 29 декабря. Средства можно будет потратить лишь на строгий перечень услуг в течение четырех месяцев.

Политолог Анна Арямова считает, что Владимир Зеленский в очередной раз проявил свой непрофессионализм. В стране огромное количество проблем, а у президента и его команды не уменьшается количество ошибок во внутренней и внешней политике.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко был возмущен желанием Зеленского в очередной раз «счастливить» украинцев. Многие считают это насмешкой над народом из-за нищеты, безработицы, коррупции и полного отсутствия перспектив на достойную жизнь.

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