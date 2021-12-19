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«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Наши» облачные хранилища в их руках

Видео

Новый выпуск постоянной рубрики «На минуточку» посвящен цифровым угрозам. Журналист Александр Малькевич советует россиянам не хранить особо важные документы в облачных сервисах, которые принадлежат зарубежным IT-компаниям.

Согласно новым правилам конфиденциальности, которые ввела американская транснациональная корпорация Google, из хранилищ пользователей теперь будут удалять файлы и документы, содержащие «ненавистнический и запрещенный» контент.

По словам Малькевича, все материалы будут тщательно проверять и сканировать. Он просит осознать, что теперь в личных вещах россиян копается Большой брат.

Автор рубрики «На минуточку» призывает профильные структуры России найти решение этой проблемы.

 

 

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Все новости / Видео / «На минуточку» с Александром Малькевичем. «Наши» облачные хранилища в их руках
россия google запреты облачное хранение
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