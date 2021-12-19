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Виктория Боня собирается замуж за иностранца

Шоу-бизнес
Виктория Боня собирается замуж за иностранца
Prt Scr instagram.com  /  @victoriabonya

Монако, 19 декабря. Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась некоторыми деталями о своем загадочном избраннике, за которого она собирается выйти замуж. По словам знаменитости, ее таинственный жених не из России.

Экс-участница «Дома-2» похвасталась в соцсетях помолвочным кольцом, но будущего мужа по-прежнему не показала. Однако Боня наконец рассказала в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV, что планирует сыграть свадьбу с иностранцем.

«Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!» — поделилась блогер.

По словам телеведущей, она знакома с женихом уже много лет. Когда-то они встречались, но расстались, хотя конфликтов между возлюбленными не было. Как пояснила Боня, их с неизвестным иностранцем просто развела жизнь, при этом они не теряли связь.

«А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных... А потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: «А как ты? Ты замуж не вышла?»» — уточнила бывшая участница телестройки.

Знаменитость готова родить от будущего супруга, причем даже не одного, а двоих или троих детей. Будущая свадьба станет первой в жизни блогера, ведь она состояла в отношениях с бизнесменом Александром Смерфитом, но брак они так и не заключили.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бывшего возлюбленного. Недавно она показала девятилетнюю девочку подписчикам, и та восхитила аудиторию красотой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Боня собирается замуж за иностранца
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