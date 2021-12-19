В новом оборонном бюджете США главными противниками Пентагона назвали Иран и Китай

Министр обороны США должен предоставить американскому конгрессу отчет о действиях на Ближнем Востоке и целесообразности установления межвоенных связей с Китаем в кризисных ситуациях. Об этом говорится в резюме к проекту закона о расходах на оборону в 2022 году.

Документ достаточно примечательный. Он обозначает ключевые векторы политики Вашингтона, в том числе в азиатском и ближневосточном регионах. На чем сосредоточится Пентагон в 2022 году, с кем и против кого будет дружить военное ведомство США — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Бюджет военного ведомства США в 2022 году достигнет 768 млрд долларов. Такие данные содержатся в соответствующем официальном документе.

In a 88-11 vote, Senate overwhelmingly passed the $770 billion National Defense Authorization Act of fiscal year 2022, which includes $500 million for U.S.-Israeli missile-defense cooperation on systems such as the Iron Dome, David’s Sling and Arrow 3 https://t.co/sRyEwTssUy — Adam Milstein (@AdamMilstein) December 17, 2021

При этом в новом проекте оборонных расходов, подготовленном Палатой представителей США, содержится информация о военных приоритетах Соединенных Штатов в 2022 году.

В числе прочего американские законодатели потребовали от своего министерства обороны представить Конгрессу отчет о целесообразности установления улучшенных межвоенных связей с Китайской Народной Республики (КНР) в кризисных ситуациях. Это заявление выглядит противоречивым на фоне ряда статей уже самого бюджета: в тексте документа фигурируют категорические запреты.

«Министерству обороны запрещено проводить исследования в Китае, которые включают в себя биомедицинские, инфекционные, генетические, вирусологические или военно-медицинские научные изыскания», — говорится в 737 статье проекта бюджета.

Американским военным запретили предоставлять средства на исследовательскую работу, которая принадлежит или контролируется Пекином.

Что требуют от Пентагона в Азии

Белый дом намерен расширить и модифицировать Тихоокеанскую инициативу сдерживания (PDI). Об этом проекте начали говорить с прошлого года, когда он появился в законе о расходах США на национальную оборону 2021-го года.

«Целью PDI является отправка ясного сигнала "Коммунистической партии Китая" (КПК) о том, что Соединенные Штаты полностью привержены защите своих национальных интересов в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорилось в пояснительной записке.

В рамках Тихоокеанской инициативы уже был создан военный блок AUKUS в который вошли Австралия, Великобритания и США. Однако в нынешнем финансовом году на PDI выделяется еще около 7,1 млрд долларов для улучшения позиций Вашингтона в Азии.

Палата представителей расширила полномочия Тихоокеанской инициативы для обеспечения морской безопасности.

Борьба с Китаем

Американский парламент будет уделять повышенное внимание происходящему в Азии. Теперь чиновники будут получать расширенный годовой отчет о военных событиях и новостях, связанных с Китаем.

US / China military update: pic.twitter.com/20y9x2HT3o — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) November 8, 2021

В связи с этим от заместителя главы оборонного ведомства по исследованиям требуется провести анализ научных разработок и сравнить качество военных технологий США и КНР.

«Заместитель главы Объединенного комитета штабов в координации с главами военных служб должен провести оценку потенциала Объединенных сил и способности защищать объекты от ожидаемых сложных крупномасштабных современных ракетных ударов», — уточняется в документе.

Среди начальников, которые должны оценить возможность новых атак, упоминается командующий Индо-Тихоокеанской группировки США, поэтому здесь можно уловить намек на Китай.

Вашингтон опасается возросшего в последние годы военного потенциала Китайской Народной Республики. Парламентарии требуют от главы минобороны Ллойда Остина не позднее 31 декабря 2022 года предоставить доклад об этом. В дальнейшем такие отчеты должны передаваться в парламент ежегодно вплоть до 2026 года.

The announcement of the new anti-China military alliance forged between Australia, Britain and the US – AUKUS – is an aggressive move which threatens peace and stability in the Pacific region.



We say #NoColdWar - China is not our enemy. pic.twitter.com/ymyICQayWZ — No Cold War Britain (@NCWBritain) September 16, 2021

Документ будет содержать сведения о текущем и будущем курсе военно-технического развития Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Министр должен будет спрогнозировать принципы наиболее вероятного развития стратегии безопасности КНР в течение следующих 20 лет.

К этому докладу оборонное ведомство должно добавить задачи сотрудничества между Вашингтоном и Пекином по вопросам безопасности, а также упомянуть контакты с представителями КНР, которые имеются у Пентагона с подробной характеристикой того, как это увязывается с интересами Соединенных Штатов.

Одновременно с этим президенту США Джо Байдену поручено разработать большую стратегию в отношении Пекина.

Это шпионаж

Все эти принципы будущих отношений с Китаем оговариваются в статье 1244 проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов. Она примечательна тем, что парламентарии перечислили все, что будет делать Пентагон в подотчетном периоде.

«Доклад оборонного ведомства США должен содержать подробное описание Народно-освободительной армии Китая», — говорится в документе.

Помимо всего прочего, американское оборонное ведомство должно сообщить о возможности кибервойны и радиоэлектронной борьбы с Поднебесной, оценить запасы баллистических и крылатых ракет, добыть сведения о ядерной программе Пекина.

Кроме того, американцев интересуют возможности доступа к китайской территории, космический потенциал азиатской державы, а также программы модернизации систем связи, разведки и военного управления.

#XiaoZhan #HuangJingyu - “Ace Troops” (王牌部队) scheduled to air on CCTV & IQIYI in August, 45 Episodes

The story follows the protagonist after he joins the army in 1983 to modern day China military transformation of: motorization, mechanical, information & aerospace #cpop pic.twitter.com/Ct3X98UYkH — ???????? (@takewithsalt) July 2, 2021

Отчет должен содержать сведения о зарубежных базах НОАК, ее доступ к иностранным портам, взаимосвязь пекинских инвесторов и оборонных целей страны, факты торговли оружием либо его передачи, а также возможности шпионажа китайцев и предположительные каналы их доступа к передовым технологиям, которые повысят военный потенциал КНР.

Отдельный интерес у американцев вызывает структура силовых ведомств Китая. От оборонного ведомства США требуется предоставить справку о роли Народно-освободительной армии в системе внутренней безопасности, а также методы взаимодействия с полицией и другими подразделениями.

People’s Liberation Army use modern hovercraft to patrol a China-Russia border lakehttps://t.co/gsnhK3Fst6 pic.twitter.com/6koeFHOvmK — Defence Blog (@Defence_blog) April 15, 2019

В дополнение к этому Ллойда Остина обязали описать принципы взаимодействия китайской и российской армий, а также охарактеризовать морскую стратегию Пекина, его военную и невоенную деятельность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Седьмой пункт статьи 1244 поднимает «тайваньский вопрос». Министерство обороны США должно сообщить подробности стратегии Пекина в отношении этой страны.

Нацгвардия США в Азии

Тайвань в проекте оборонного бюджета США появляется не случайно. Законодатели заявили, что в 2022 году политика США будет направлена на поддержание способности Пентагона противостоять угрозам, стоящим перед островном государством. Не исключено, что там будет расширено присутствие Пентагона.

«Министр обороны обязан подготовить отчет о возможности и целесообразности между Национальной гвардией и Тайванем», — говорится в предисловии к документу.

Ллойд Остин должен предоставить все необходимые данные не позднее 15 февраля 2022 года. Ему поручено внести туда описание сотрудничества Соединенных Штатов с Тайванем за последние десять лет.

Палата Представителей заинтересована в получении информации о целесообразности расширения партнерских отношений американской Национальной гвардии с азиатской страной по целому ряду направлений. В их числе работа в чрезвычайных ситуациях, киберзащита, военно-медицинское сотрудничество, культурный обмен и обучение выходцев из США китайскому языку, а также программа по оказанию помощи в обучении тайванских резервистов.

Претензии к Китаю

Формально Соединенные Штаты высказывают целый комплекс претензий к Китаю. Это используется в рамках санкционного давления на другие страны. Таким образом Вашингтон добивается реализации задач для достижения собственных интересов.

Today I joined @AbeShinzo, @StateDRL's Scott Busby & other global leaders to discuss the security of the Indo-Pacific with the @ProspectF. #Taiwan is committed to working with the #US, #Japan & our other like-minded partners to ensure a peaceful & prosperous region for all. pic.twitter.com/a1T1EXKqPj — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) December 14, 2021

В нынешнем бюджете заложен один из политизированных пунктов: Вашингтон внимательно относится к положению уйгуров — американское руководство обвиняет Пекин в нарушении прав человека в регионе их проживания.

Китайские власти эти нападки опровергают, однако Белый дом к официальным заявлениям не прислушивается и руководствуется отчетами правозащитных организаций.

«Средства Министерства обороны США не могут расходоваться для закупки продукции, произведенной с использованием принудительного труда жителей Синцзян-Уйгурского автономного района. Под принудительным трудом понимается любая работа или услуга, выполняемая под угрозой наказания», — говорится в документе.

Военные игры 2019

И это далеко не единственная политизированная проблема в отношениях между США и Китаем. Проект оборонного бюджета США на 2022 год содержит неожиданное поручение в адрес главы военного ведомства.

«Министр обороны обязан предоставить парламентским комитетам отчет об участии Соединенных Штатов во Всемирных военных играх 2019 года», — адресуется поручение министру обороны США.

Эти мероприятия проводились в Китае, они прошли в октябре 2019 года в Ухани. Помимо США, в них участвовали спортсмены еще из 108 стран.

There was good reason no tests were taken for the extremely sick Wuhan Military Games athletes. The one word answer is going to be Remdesivir. pic.twitter.com/ukL1pu6ovw — George Webb - Investigative Journalist (@RealGeorgeWebb1) December 14, 2021

Теперь Остин обязан предоставить отчет о том, проходили ли американские военнослужащие тесты на коронавирус и проводились ли какие-то расследования возможной связи американских спортсменов со вспышкой COVID-19.

Доклад должен быть опубликован в открытом доступе на сайте американского оборонного ведомства примерно через полгода. И за этим требованием могут скрываться одновременно и возможная попытка давления на Пекин, и политическая уловка.

Before the Pandemic, Fauci sending $ to Wuhan Lab to develop Covid

US Grant To Wuhan Lab To Enhance Bat-Based Coronaviruses Was Never Scrutinized By HHS Review Board, NIH Says https://t.co/9TKAZ8eWGv via @dailycaller — js (@rjb6399) April 6, 2021

При условии, что с момента окончания Всемирных военных игр прошло уже два года, логичнее было бы требовать этого отчета еще в 2020-м. Впрочем, такая задержка могла быть вызвана внутренними политическими событиями в Вашингтоне: в 2020 году Соединенные Штаты провели президентские выборы, в ходе которых Джо Байден сумел победить Дональда Трампа.

Wuhan lab leak more likely origin of Covid, UK MPs are told https://t.co/Hd1kneHQQM Good read on possible origin of COVID. US and UK still looking into this. Canada, not so much. — Jonesy (@Cosmobones) December 17, 2021

Публикация отчета о деятельности американских спортсменов в Ухане важна США именно потому, что в этом китайском городе произошла первая вспышка коронавируса, распространение которого приняло характер пандемии. Причем случилось это как раз после прошедших Всемирных военных игр, и именно поэтому Вашингтон сразу же заподозрили в причастности к появлению штамма COVID-19.

Что требуют от Пентагона на Ближнем Востоке

Американские законодатели не уделили ближневосточной повестке столь пристального внимания, хотя некоторые изменения политики в регионе все же упоминаются. В частности, речь там шла о поддержке действующих в Сирийской Арабской Республике (САР) антиправительственных группировок, лояльных Вашингтону.

«Расширить оказание помощи доверенным сирийским группам», — говорится в проекте затрат на оборону США в 2022 году.

Также американские парламентарии высказались за возможность увеличить поддержку сил безопасности правительства Ирака и курдских сил обороны пешмерга.

Кроме того, Палата представителей учредила программу грантов для американо-израильского сотрудничества в области кибербезопасности. Главной целью этого партнерства является Иран, чьи объекты нередко подвергаются атакам хакеров.

Expected scenarios to start a WW3:

USA + Nato VS Russia + China

USA + Israel VS Iran

China VS Taiwan

India VS Pakistan

Turkey VS Greece

North Korea VS South Korea

Russia VS Ukraine

Egypt VS Ethiopia

The Gulf countries VS Iran

Japan VS Russia — CRYPTO WORLD 2022 ???? (@paper_handzzz) December 19, 2021

Именно Тегеран признан одним из главных противников Вашингтона в проекте оборонного бюджета США на 2022 год. Он упоминается в довольно неожиданном пункте документа, где американские парламентарии запретили обслуживание саудовских самолетов, которые участвуют в йеменской войне. Одновременно с этим американские депутаты заявили о продолжении оборонной поддержки Саудовской Аравии в рамках противодействия баллистическим ракетам и другим угрозам, которые «исходят со стороны поддерживаемых Ираном хуситов».

Думают о выводе войск

Соединенные Штаты могут вывести свои войска из Сирии. Намек на это содержится в тексте принятого американскими парламентариями документа. От Ллойда Остина требуется проанализировать расходы на содержание группировки войск в Ираке и САР.

«Министр обороны должен предоставить доклад о предполагаемой экономии затрат в результате полного сокращения штата США и подрядчиков из Афганистана, Ирака и Сирии по сравнению с фактическими расходами в 2021 году», — говорится в статье 1065А проекта американского оборонного бюджета.

В отчете будет представлена оценочная стоимость перенаправления персонала и имущества США в рамках глобального соперничества страны с Китаем и Россией. Целью возможного вывода войск Пентагона из ближневосточных стран названо именно сдерживание Москвы и Пекина.

Ближневосточная политика Вашингтона оказалась на пике внимания американских законодателей. Как уточняет Al Monitor, принятый проект расходов на оборону США ужесточает парламентский надзор за действиями Белого дома в отношении конфликта в Сирийской Арабской Республике.

«Не позднее, чем через 90 дней после даты вступления настоящего закона в силу, президент должен предоставить в соответствующие комитеты конгресса отчет, который содержит описание стратегии США в Сирии», — говорится в тексте оборонного бюджета Вашингтона.

В статье 1262 указано, что именно должен содержать отчет американского лидера сенату: Байдену необходимо сообщить желаемые цели для продвижения национальных интересов США в САР, а также назвать средства внешней политики для их достижения.

Кроме того, лидеру необходимо сформулировать оборонную стратегию действий в САР. В ней он пояснит «желаемое конечное состояние военного присутствия Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии».

US Armed Forces patrol on the route between Hasake and Deir Ez Zoir provinces in northeastern Syria.

USA illegally annexed a part of Syria pic.twitter.com/uhc8FRjgpA — Elena Evdokimova (@elenaevdokimov7) December 19, 2021

Помимо всего прочего, глава Белого дома обязан объяснить свою цель поддержки подразделения «Джейш Магавир ат-Таура», которое занимается охраной скандально известного лагеря «Ат-Танф», где содержатся сирийские беженцы.

Люди живут в этом месте в условиях антисанитарии и голода. Многие хотят уехать, но охрана никого не выпускает. В апреле прошлого года подконтрольный американцам лагерь прославился побегом одного из бойцов службы безопасности.

Ситуация в «Ат-Танфе» не является уникальной. Пентагон контролирует еще несколько колоний, в которых содержит сирийцев, в числе которых «Эр-Рукбан». Там же живут пойманные в разное время боевики и пособники «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Теперь американские законодатели потребовали от властей США предоставить план расселения и размещения связанных с ИГ женщин и детей в оставшихся местах содержания под стражей.

Байден должен предоставить «подробную оценку безопасности и гуманитарной ситуации в лагере для перемещенных лиц «Эр-Рукбан». От лидера США требуется сообщить парламенту «план обеспечения постоянной безопасности задержанных боевиков ИГ, которые содержатся на территории объектов, охраняемых группировкой SDF».

Давление на Иран

Повышенное внимание к ирано-китайскому взаимодействию заметно в статье 1226 проекта оборонного бюджета США. Теперь министр обороны обязан будет каждые четыре года предоставлять в парламент отчет с оценкой военных связей Пекина и Тегерана.

The delegations of #Russia, #China and #Iran met once again today. This trilateral format proves to be very useful in the context of the #ViennaTalks on #JCPOA. pic.twitter.com/cqdMPJCUl6 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 16, 2021

От Ллойда Остина требуют отчета о совместных учениях Ирана и Китая, фактах передачи оружия Тегерану, закупках, а также о визитах представителей оборонного сектора.

Главным опасением Соединенных Штатов в отношениях с Исламской Республикой стало решение Совета стражей Конституции Ирана начать производить оружейный уран. Оно было принято 1 декабря 2020 года.

«Конгресс считает, что правительство Ирана должно немедленно отказаться от любых разработок в области ядерного оружия», — говорится в статье 1229А.

В настоящее время в Вене проходят переговоры по иранской ядерной программе и возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Тегеран обещает отказаться от урановых исследований, но взамен требует от Вашингтона снять санкции, как того изначально требовали условия соглашения. Но, судя по всему, американские власти не намерены отказываться от ограничений.

Каковы бы ни были результаты переговоров, но в настоящий момент Джо Байдену поручено предоставить отчет, который будет содержать «описание злонамеренных операций Ирана, проведенных на территории США».

Документ должен включать публичный список «поддерживаемых Ираном нападений, фактов похищения людей, нарушений правил экспорта и санкционного режима, кибератак и операций по отмыванию денег на территории США с 1979 года, включая попытки таких действий».

Военный потенциал Ирана

Возможности иранской армии в настоящий момент также волнуют американцев. В статье 1227 отмечается, что министерство обороны США должно предоставить через полгода доклад с характеристикой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранского спецназа «Аль-Кудс», подразделений «Артеш» и «Басидж».

Помимо этого, парламентариев интересует оснащение зарубежных проиранских группировок: «Хезболла», «Асаиб Ахль аль-Хакк», «Харакат Хезболла ан-Нуджаба, «Катаиб Сайид аш-Шухада», «Катаиб аль-Имам Али», «Катаиб Хезболла», «Движение Бадра», «Фатемийун», «Зайнабиюн» и «Ансар Аллах».

Упомянутые в предыдущем абзаце хуситы попали в объектив политического внимания Вашингтона. Им посвящены отдельные параграфы проекта оборонного бюджета США, причем в неожиданном контексте. Статья 1334 этого документа оговаривает запрет на поддержку войны в Йемене и операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции против движения «Ансар Аллах».

«Никакие средства военного бюджета не могут быть представлены для поддержки вооруженных сил коалиции Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в боевых действий против хуситов в Йемене до тех пор, пока президент не получит особое официальное разрешение», — говорится документе.

Отношение к Йемену

Объяснение этой политики содержится в статье 1335. Там говорится, что Вашингтон сосредоточится на прекращении конфликта в Йемене. Пентагон должен гарантировать, что оборонные ресурсы США не используются в операциях, которые могут привести к жертвам среди мирного населения.

В отчетах о ситуации в регионе Ллойд Остин должен будет сообщить об авиационных ударах коалиционных сил с упоминанием количества жертв среди гражданских. Кроме того, Пентагон обязуют назвать авиационные подразделения саудитов, которые участвуют в нанесении этих ударов, а также упомянуть использовавшиеся самолеты и боеприпасы. Кроме того, парламент запретил продажу определенной военной техники.

«После подтверждения наступательных авиаударов внутри Йемена в предыдущем году, приведших к жертвам среди гражданского населения, президент не может продолжать экспорт самолетов и предоставление связанных услуг правительству Саудовской Аравии, а также продажу вооружений воинским частям, которые участвовали в нанесении авиаударов», — говорится в проекте оборонного бюджета США на 2022 год.

Парламентарии, впрочем, сделали оговорку, в которой разрешили использование американского оружия в рамках контртеррористических операций против «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и для защиты объектов США. Кроме того, американскую технику можно использовать для предотвращения или снижения возможности хуситов запускать ракеты и наносить удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории Саудовской Аравии.

Поддержка Израиля

Одной из причин антииранской риторики американского парламента стал конфликт между Тегераном и Тель-Авивом. Соединенные Штаты считают Израиль «одним из самых сильных друзей и союзников с 1948 года».

«Для стратегических интересов США крайне важно продолжать оказывать Израилю полную поддержку в области безопасности», — говорится в статье 1229 проекта американского оборонного бюджета.

Уточняется, что эта помощь важна, поскольку еврейское государство сталкивается с целым комплексом вызовов, в числе которых угрозы со стороны Ирана. И этими принципами Пентагон и Белый дом будут руководствоваться на протяжении всего 2022 года.

Поддержка Катара

Еще одним важным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке стал Катар. С этим эмиратом Соединенные Штаты построили «прочное и дальновидное стратегическое партнерство, основанное на долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве»

«Катар играет уникальную роль в качестве принимающей стороны штаб-квартиры Центрального командования США, и это партнерство облегчает проведение антитеррористических операций», — объясняется в статье 1251 бюджета.

В своей военной стратегии Вашингтон руководствуется в том числе двумя ключевыми договорами, которые были заключены с Дохой. В настоящий момент сотрудничество по вопросам безопасности двух стран закреплено в «Стратегическом диалоге» от 2018-го и «Меморандуме о взаимопонимании» от 2019 года.

Катарские власти взяли на себя обязательство расширить авиабазу Аль-Удейд, которую используют американцы. Доха самостоятельно профинансировала модернизацию жилых помещений для американских военных.

Теперь Вашингтон берет на себя обязательство продолжать укреплять отношения с Катаром, «в том числе посредством реализации задач по обеспечению безопасности и экономического сотрудничества».

Турцию не заметили

Еще одним важным игроком на ближневосточной арене является Анкара, однако Турцию в оборонном бюджете американские парламентарии почти не замечают. Упоминание этой страны есть только в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

«27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке Турции и иностранных групп ополченцев осуществил военное нападение на Арцах, в результате чего тысячи людей погибли. Кроме того, были перемещены десятки тысяч этнических армян», — говорится в статье 1326 документа.

Вашингтон выразил озабоченность жестоким обращением азербайджанских военнослужащих с военнопленными, имеющими армянские корни.

Ереван вернул Баку задержанных азербайджанцев, но в тексте американского плана расходов на оборону указывается, что Азербайджан еще не сделал того же. Продолжающееся содержание под стражей военнопленных и мирных граждан вызывает обеспокоенность Вашингтона.

Криптовалюта и Госдеп

Проект оборонного бюджета США на 2022 год достаточно объемен. Он содержит 3268 страниц, которые требуют обширного обсуждения. В данной публикации затронуты лишь ключевые моменты, касающиеся тихоокеанской и ближневосточной тематики.

Закон о расходах на национальную оборону содержит массу весьма примечательных разделов, в числе которых статья 1229С. В ней палата Представителей США потребовала от Госдепартамента сообщать о расчетах в криптовалюте.

ФБА «Экономика сегодня» /

Мировая банковская система устроена таким образом, что каждая транзакция в официальных структурах становится известной. Криптовалюты позволяют производить оплату с возможностью скрыть назначение платежа и имя получателя денег. По этой причине данное квазиплатежное средство нередко используется преступными элементами в криминальных сделках.

«Государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса отчет об использовании криптовалюты в рамках программы вознаграждений, предусмотренных законом об основных полномочиях ведомства», — говорится в проекте документа о расходах на национальную оборону.

При этом глава Госдепа США должен обосновать причину решения выплаты вознаграждения посредством квазиплатежного инструмента, перечислить каждую произведенную выплату, предоставить доказательства того, «почему платежи в криптовалюте с большей вероятностью побудят информаторов к сотрудничеству с государственным департаментом, чем вознаграждения, выплачиваемые в долларах США или в другой валюте».

1 Организация запрещена на территории РФ.