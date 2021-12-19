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Российские лыжники Большунов и Ретивых завоевали бронзу на этапе КМ в Дрездене

Спорт
Российские лыжники Большунов и Ретивых завоевали бронзу на этапе КМ в Дрездене
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Дрезден, 19 декабря. Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в мужском командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежские лыжники Томас Хелланд Ларсен и Эвен Нортуг одержали победу в финале мужского командного спринта свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене. Второе место заняли их соотечественники Синдре Бьернестад Скар и Ховард Солос Теугбель.

Россияне Александр Логинов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и его партнер по национальной команде проиграли победителям 0,62 секунды.

Накануне российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе.

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Все новости / Спорт / Российские лыжники Большунов и Ретивых завоевали бронзу на этапе КМ в Дрездене
кубок мира лыжные гонки большунов Ретивых командный спринт
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