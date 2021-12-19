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Президент Монголии Хурэлсух назвал символичным первый зарубежный визит в Россию

Политика
Президент Монголии Хурэлсух назвал символичным первый зарубежный визит в Россию
kremlin.ru

Москва, 19 декабря. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух назвал свой первый визит в Россию началом двусторонних братских отношений. Политик выступал в эфире телеканала «Россия-1».

Глава государства во время визита в Москву провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам лидера Монголии, это зарубежный визит в РФ является глубоко символичным.

«Хотел бы пожелать, чтобы наши братские отношения продолжались из века в век. У нас с президентом Путиным состоялся открытый и искренний диалог — более трех часов. Положили начало следующему столетию наших отношений», — сказал Хурэлсух.

Ранее Владимир Путин высказался о переговорах с Ухнаагийном Хурэлсухом. По его словам, мероприятие прошло в позитивно ключе.

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россия монголия хурэлсух
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