Президент Монголии Хурэлсух назвал символичным первый зарубежный визит в Россию

Москва, 19 декабря. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух назвал свой первый визит в Россию началом двусторонних братских отношений. Политик выступал в эфире телеканала «Россия-1».

Глава государства во время визита в Москву провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам лидера Монголии, это зарубежный визит в РФ является глубоко символичным.

«Хотел бы пожелать, чтобы наши братские отношения продолжались из века в век. У нас с президентом Путиным состоялся открытый и искренний диалог — более трех часов. Положили начало следующему столетию наших отношений», — сказал Хурэлсух.

Ранее Владимир Путин высказался о переговорах с Ухнаагийном Хурэлсухом. По его словам, мероприятие прошло в позитивно ключе.