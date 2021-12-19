В Чили стартовал второй тур президентских выборов

Сантьяго, 19 декабря. Избирательные участки в Чили открылись для второго тура президентских выборов. Он стартовал 19 декабря в 08:00 по местному времени (14:00 по Москве).

На пост главы государства претендуют Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии и Габриэль Борич из левой коалиции «Одобряю достоинство». После первого тура выборов Каста поддержала правящая коалиция «Чили, вперед!».

Согласно опросу, который провела компания Cadem, 40% участников были готовы отдать свои голоса за Борича, 35% — за второго кандидата.

Еще до выборов чилийские парламентарии выступили против отстранения действующего президента Себастьяна Пиньеры. Соответствующим образом проголосовали 14 членов сената.