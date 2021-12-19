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«Целую тебя»: редкие кадры личного телефонного разговора Путина попали в Сеть

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 14:58
Общество
«Целую тебя»: редкие кадры личного телефонного разговора Путина попали в Сеть
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 19 декабря. Российские журналисты показали редкие кадры с участием президента Владимира Путина. На видео попал личный разговор главы государства.

Небольшой отрывок видеоролика показали в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин». На кадрах видно, как президент, сидя в рабочем кабинете, разговаривает по стационарному телефону. Суть беседы не ясна, слышны только последние слова главы государства.

«Пока, целую тебя», — сказал Владимир Путин и повесил трубку.

Журналисты решили сохранить интригу и не рассказали зрителям, с кем говорил президент. Секрет раскроют только в новом выпуске программы.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей, которой помог осуществить мечту и попасть на балет «Лебединое озеров». В конце разговора он сказал: «Обнимаю тебя».

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