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Политолог Лейрос назвал «провокацией» всю историю Украины после 2014 года

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 14:46
Политика
Политолог Лейрос назвал «провокацией» всю историю Украины после 2014 года
Федеральное агентство новостей

Бразилиа, 19 декабря. Украинская власть продолжает идти по пути «культуры провокаций» и ведет против России «тайную войну». К такому выводу пришел бразильский социолог и политолог Лукас Лейрос.

В своей статье на портале InfoBrics, перевод которой предоставило издание «ПолитРоссия», аналитик выразил мнение, что Киев проводит опасную политику в вопросах Крымского полуострова и Донбасса. Не исключено, что власти Украины намерены разжечь очаг конфликта с российской стороной.

«"Провокация" — это слово, которое лучше всего описывает украинскую историю после 2014 года», — заявил эксперт.

Бразильский политолог отметил, что действующий киевский режим берет свое начало из провокационных настроений. Агрессивные действия Украины, в частности против России, были увековечены в стране после произошедших на Майдане событий.

«Опасаясь напрямую вступить в вооруженный конфликт, учитывая военное превосходство Москвы, Украина пытается бороться с РФ с помощью более «тихих» действий, используя методы дипломатического бойкота, шпионаж и даже терроризм», — заключил Лейрос.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее потребовал оружие для «защиты» Киева. По его мнению, страну во время подписания Будапештского меморандума в 1994 году «обманули», забрав ядерное вооружение.

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украина майдан война история
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