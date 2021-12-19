Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 15:17
15:15
Происшествия
В московской многоэтажке нашли нелегальный детсад
15:14
Общество
Мурашко прокомментировал распространенность тяжелых случаев COVID-19 у детей
15:12
Общество
Случай продолжительности COVID-19 у человека более 80 дней зафиксирован в России
15:11
Общество
«Вводим новые тренды»: украинский депутат Тищенко переименовал котлету по-киевски в митбол
15:10
Общество
Попова привела в пример 2020 год в разговоре о принятии решений по закрытию границ
15:08
Армия
МИД Северной Кореи обвинил США в «подрыве мира во всем мире»
15:06
Происшествия
Учителя чеховской школы обратились в полицию после сочинения ученика о мечте стать киллером
15:04
Экономика
Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию
15:03
Общество
Песков озвучил план действий в случае заражения Путина коронавирусом
15:00
Общество
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 62% россиян старше 60 лет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NI: ВМФ РФ послал Украине жесткое предупреждение после провокации в Керченском проливе

Армия
NI: ВМФ РФ послал Украине жесткое предупреждение после провокации в Керченском проливе
facebook.com  /  ВМФ РФ

Вашингтон, 19 декабря. Москва жестко отреагировала на провокационные маневры Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Черноморский флот ВМФ РФ провел масштабные учения, которые предполагали уничтожение корабля условного противника с группой диверсантов на борту. В маневрах был задействован сторожевой корабль «Ладный», морская авиация, а также дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион», передает «ПолитРоссия».

На первом этапе маневров истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М нанесли бомбовые и ракетные удары по «вражескому» кораблю. Позднее условный неприятель был атакован «Бастионами». По мнению американских экспертов, маневры ВМФ РФ стали жестким предупреждением для Украины после недавней провокации в Керченском проливе.

«Учения российского флота, похоже, отражают обеспокоенность Москвы по поводу провокаций Украины в Черноморском регионе», — считают аналитики.

Напомним, 9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле Военно-морских сил Украины «Донбасс». В ведомстве отметили, что действия украинского судна несли угрозу безопасности мореплавания.

Вернуться назад
Все новости / Армия / NI: ВМФ РФ послал Украине жесткое предупреждение после провокации в Керченском проливе
украина россия черное море вмф рф керченский пролив
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать