NI: ВМФ РФ послал Украине жесткое предупреждение после провокации в Керченском проливе

Вашингтон, 19 декабря. Москва жестко отреагировала на провокационные маневры Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Черноморский флот ВМФ РФ провел масштабные учения, которые предполагали уничтожение корабля условного противника с группой диверсантов на борту. В маневрах был задействован сторожевой корабль «Ладный», морская авиация, а также дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион», передает «ПолитРоссия».

На первом этапе маневров истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М нанесли бомбовые и ракетные удары по «вражескому» кораблю. Позднее условный неприятель был атакован «Бастионами». По мнению американских экспертов, маневры ВМФ РФ стали жестким предупреждением для Украины после недавней провокации в Керченском проливе.

«Учения российского флота, похоже, отражают обеспокоенность Москвы по поводу провокаций Украины в Черноморском регионе», — считают аналитики.

Напомним, 9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле Военно-морских сил Украины «Донбасс». В ведомстве отметили, что действия украинского судна несли угрозу безопасности мореплавания.