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Юлия Гаврилина послала людей, которые не верят в ее победу на шоу «Звезды в Африке»

Шоу-бизнес
Юлия Гаврилина послала людей, которые не верят в ее победу на шоу «Звезды в Африке»
Prt Scr instagram.com  /  @julia.gavrilina

Москва, 19 декабря. Бывшая девушка звезды TikTok Дани Милохина, блогер и певица Юлия Гаврилина отреагировала на нападки со стороны критиков. Она грубо ответила на комментарии хейтеров в эфире шоу «Звезды в Африке».

Зрителей проекта в скором будущем ждет финал, и напряжение среди участников нарастает. На шоу, помимо Гаврилиной, остались актриса Светлана Пермякова и футболист Вячеслав Малафеев. При этом мало кто верил, что юная певица пройдет на «Звездах в Африке» так далеко.

Перед очередным голосованием героев проекта ждало новое испытание. Им передавали конверты с анонимными вопросами от выбывших участников, причем эти обращения нужно было зачитать вслух и быстро ответить.

У бывшей возлюбленной Милохина уточнили, понимает ли она, что другие герои шоу не воспринимают ее как достойного победы претендента. В ответ блогер просто послала людей, которые не верят в ее успех на «Звездах в Африке».

«Я думаю, что каждый второй, кто был в лагере, считал, что я недостойна быть здесь. Мне по фигу. Я этих людей увидела здесь, вышла и больше не увижу. Поэтому, вот реально, пошли они все к черту!» — возмутилась Гаврилина.

Ранее певица приняла участие в юмористическом YouTube-шоу Comment Out. Блогер отказалась выполнять задание, согласно которому ей нужно было оскорбить мать Манижи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Гаврилина послала людей, которые не верят в ее победу на шоу «Звезды в Африке»
блогер Гаврилина звезды в африке
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