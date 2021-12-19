Лариса Рубальская заявила, что не поддерживает связь с Пугачевой

Москва, 19 декабря. Российская поэтесса, переводчица, член Союза писателей Москвы Лариса Рубальская не общается с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Рубальская в свое время подарила Пугачевой песни «Доченька», «Живи спокойно, страна», ставшие абсолютными хитами. Несмотря на большой вклад в творчество певицы, у поэтессы нет с ней связи.

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю. Я людей никогда не загружаю своим состоянием и настроением», — пояснила она в эфире программы «Ты не поверишь!»

Автор песен старается не переживать по пустякам и не выплескивать свои эмоции на окружающих. Рубальская предпочитает вести «неунывающий образ жизни».

СМИ писали, что поэтесса сильно обиделась на Пугачеву. Она как-то принесла новые песни, но артистка даже не удостоила ее личной встречи. После этого случая общение между ними прекратилось.

Ранее певица Жасмин рассказала о пристрастии Пугачевой к сладким десертам. Оказалось, что страдающая от диабета исполнительница не может отказать себе в кофе и мороженом.