Тату-салон в Испании делает татуировки в обмен на игрушки для детей

Необычную рождественскую акцию провели сотрудники тату-студии в испанском городе Пальма-де-Майорка. Художники делали бесплатные рисунки в обмен на пожертвования для детей.

Инициатива устроить тату-марафон пришла мастерам одного из местных салонов. По задумке, каждый клиент студии может рассчитывать на небольшую татуировку, если принесет подарок для ребенка.

«Идея состоит в том, чтобы собрать к Рождеству игрушки для нуждающихся детей. Пандемия и кризис лишили многих заработка. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше детей получили удовольствие от праздника и не остались без подарка», — рассказал татуировщик Маркос.

В акции приняли участие десятки жителей города. Посетители выстроились в огромную очередь у дверей студии. В их руках – сумки с игрушками для пожертвований.

«Эта инициатива по обмену игрушек на маленькую татуировку мне кажется очень важной и красивой общественной акцией. Все дети, даже из бедных семей должны получать рождественские подарки», — сказала участница Джессика.

Все собранные во время акции презенты будут переданы сиротам, детям из бедных семей или страдающим тяжелыми заболеваниями.