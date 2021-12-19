Сын Юрия Никулина только через месяц после похорон осознал смерть отца

Москва, 19 декабря. Художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в эфире программы «Однажды» на канале НТВ рассказал, как тяжело переживал смерть отца, легендарного актера Юрия Никулина.

Накануне исполнилось сто лет со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося актера и циркового режиссера Никулина. Перед его талантом преклонялись миллионы поклонников. А для сына Максима он был обычным человеком. Наследник не мог допустить и мысли, что его не станет. Однако в августе 1997 года Никулин-старший скончался, и его близкие не сразу осознали всю тяжесть этой утраты.

«Все эти дни вплоть до похорон и поминок я сидел в цирке, в кабинете. У меня слез не было. Я не знаю почему. А через месяц попала собака под машину — тогда не мог остановиться, два дня плакал. Тогда стало легче», — поделился Максим Никулин.

Незадолго до смерти Никулин-старший попал в больницу, у него были осложнения после перенесенной операции на сердце. Проблемы с сердечно-сосудистой системой начались у артиста на фоне обострившегося сахарного диабета. Кроме того, он жаловался на боли в легких и печени. Врачи боролись за жизнь Никулина, однако не смогли его спасти.

Ранее в российской столице открыли мемориальную доску в честь народного артиста. Памятная табличка появилась на Большой Бронной улице.