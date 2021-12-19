Блогер Саша Кабаева пригрозила бывшему мужу полицией

Москва, 19 декабря. Модель и блогер Саша Кабаева заявила о намерении написать заявление в полицию на своего бывшего мужа — чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. Она хочет обратиться к правоохранителям, поскольку экс-супруг рассекретил место ее жительства.

После развода с Липовым Кабаева успела выйти замуж за хоккеиста Егора Зайцева. Они вместе воспитывают сына модели Демида от кикбоксера. Однако у блогера и ее семьи возникли проблемы после того, как экс-супруг снял на видео ее жилой комплекс и опубликовал эти кадры в соцсети. Кроме того, он отметил ее парадную и этаж, пожаловалась Кабаева в Instagram Stories.

«Так как мы люди публичные, это может повлечь травлю и опасность. Что сегодня и произошло!!!» — возмутилась знаменитость.

По словам блогера, на лестничной площадке находились двое неизвестных людей, которые постучали в ее дверь и спросили, живет ли тут Демид, то есть, ее маленький сын от Липового. Модель подчеркнула, что такое произошло впервые за все время проживания ее семьи в этом доме. Кабаева уже запрашивает видео с камер наблюдения.

wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Как отметила знаменитость, у ее сидевшего экс-супруга много недоброжелателей. Например, на территорию ЖК уже приезжал человек, отбывавший срок вместе с Липовым, утверждает блогер. Из-за сложившейся ситуации модель, переживающая за безопасность семьи, пригрозила кикбоксеру полицией.

«На новой неделе мы будем оформлять заявление в полицию, так как никакое право человек не имел выставлять и показывать место, где мы живем!!!» — негодует Кабаева.

Prt Scr instagram.com / @sashakabaeva_official

Ранее блогер рассказала, как Алана Мамаева создавала ей проблемы в браке с Липовым. По словам Кабаевой, экс-супруга Павла Мамаева постоянно лезла в ее семейную жизнь с кикбоксером.