Видео сценки с «расстрелом» студента солдатами в казахстанском детском саду попало в Сеть

Алмата, 19 декабря. Инсценировка декабрьского митинга 1986 года в казахском детском саду попала в Сеть. Дети разыграли сценку расстрела солдатами студента.

В частном детском саду решили воспроизвести события 1986 года, которые разыгрались в Алмате после назначения первым секретарем ЦК компартии Казахстана Геннадия Колбина. Молодежь выступила против политика, который до этого никогда не работал в республике и даже не владел языком. Мирный поначалу протест перерос в беспорядки, подавлять которые пришлось при помощи внутренних войск. Двое были приговорены к смертной казни.

Детей в сценке разделили на два лагеря, одни кричали «Долой Колбина», вторые размахивали игрушечными автоматами, имитируя разгон митинга. В типовой программе казахстанской системы образования такое направление мероприятий не допускается.

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