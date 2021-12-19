«Зиме не рады из-за коммунальщиков»: петербуржцы с опаской ожидают новых снегопадов в городе

С начала зимы в Санкт-Петербург пришло уже несколько циклонов: «Бенедикт» принес в Северную столицу обильный снегопад, «Даниэль» — морозы, а «Нео» — плюсовую температуру.

В беседе с корреспондентом ФАН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой погоды ожидать на следующей неделе.

«Циклон “Нео” ушел из города, а ему на замену с северо-востока придет относительно морозная погода. Раньше говорилось о том, что морозы будут достигать 15–20 градусов. На востоке Ленинградской области будет 20 градусов мороза и ниже, а в самом Петербурге будет около 15 градусов ниже нуля», — рассказал Шувалов.

В понедельник, 20 декабря, в течение дня произойдет аномальный ход температуры: от 3 градусов мороза до 9–12 градусов ниже нуля.

«Во вторник, среду и четверг будут относительно морозные ночные и утренние температуры — около 15 градусов ниже нуля. В пятницу опять карабкаемся вверх по температуре: переход на новый циклон — это от 2 до 7 градусов мороза», — добавил собеседник ФАН.

Невские Новости /

При этом слабый снег будет наблюдаться каждый день, отметил Александр Шувалов. Можно сказать, что после пережитых Петербургом снегопадов это легкая разминка.

«Я рискну сделать предположения, с некоторой вероятностью, что новогодняя ночь в Петербурге будет слегка морозной, порядка 3–7 градусов ниже нуля. И небольшой снег», — заключил синоптик.

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На этой неделе столбики термометра показывали плюсовую температуру, что принесло жителям Петербурга немало проблем. С крыш домов на прохожих падали ледяные глыбы и сосульки, а тротуары и проезжие части превратились в снежные лужи. Новый циклон сменит плюсовую температуру морозом, что создаст новую угрозу — гололед.

«Отношение каждого из нас к снегу и зиме складывается из множества деталей, в том числе работы коммунальщиков. Так что поганая уборка тут еще как влияет. В Москве жители радуются зиме, потому что в городе убирают снег вовремя, а в Петербурге никто не рад зиме, потому что ходить невозможно. Только выживать все месяцы зимы», — написал пользователь в Сети.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

«Не было ни снегопадов сильных, вообще ничего такого, что помешало бы наконец освободить город из снежного плена. Вот я выхожу каждый день из дома и не знаю, что ждет на этот раз: либо сосулька на голову свалится, либо упаду, снег-то так и не почистили! Ладно я, еще как-то потихоньку пройду, но вот бабушкам стареньким что делать? Сейчас снегопады будут опять, а лед на дорогах не убрали, как его увидеть под снегом? Никак. Опять травматология будет переполнена», — пожаловалась ФАН жительница Петербурга Надежда.

Несмотря на то, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры по уборке внутриквартальных территорий, очистке фасадов и крыш от снега и наледи, горожане слабо в это верят.