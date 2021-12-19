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«Лучший подарок»: петербуржцы попросили на Новый год очищенный от снега город

Общество
«Лучший подарок»: петербуржцы попросили на Новый год очищенный от снега город
Невские Новости  / 

На Санкт-Петербург обрушился новый циклон, принесший с собой новую снежную метель. Похоже, снег этой зимой не планирует заканчиваться, но коммунальные службы и городская администрация решили этого твердо не замечать.

Северная столица уже практически на протяжении месяца утопает в огромном сугробе, петербуржцы ежедневно засыпают социальные сети администрации города и губернатора Александра Беглова вопросами о том, почему в городе не убирают улицы, и жалуются на отсутствие снегоуборочной техники и дворников.

«Дворы, да и дороги на юге не расчищены, техники не было от слова «совсем», то сугроб по колено, то жижа 30 см, теперь гололед без песка», — пишут интернет-пользователи.

«Когда будет убран снег? Ни одного дворника не видела за последние несколько лет. Лужи по щиколотку и горы снега», — обращаются к губернатору петербуржцы.

«Лучший подарок»: петербуржцы попросили на Новый год очищенный от снега город
Невские Новости /

«Ни одного дворника с лопатой, ни одного трактора! А деньги на это все выделяются, дворники свои зарплаты получают, только вопрос: за что? Прямая обязанность губернатора — держать город в чистоте и порядке! У каждого района города одинаковые ресурсы, только одни начальники добросовестно выполняют свои обязанности, а другие забили на все! Почему в одних районах все вычищено, а другие утопают в снегу и грязи? Зло берет от таких писанин!» — возмущается одна из горожанок.

Главным новогодним подарком жители Петербурга считают чистые улицы в городе.

«Лучше бы рассказал, кто даст нам чистый от снега город. Вот это был бы подарок для горожан», — пишут горожане Беглову.

«Лучший подарок»: петербуржцы попросили на Новый год очищенный от снега город
Федеральное агентство новостей /

Петербуржцы считают, что губернатору безразличен «снежный апокалипсис», из-за которого ежедневно страдают миллионы жителей и гостей Северной столицы.

«Город утопает в снегу и грязи, а губернатору пофигу!» — гневно возмущаются люди.

Проблема со снегом в Санкт-Петербурге приобретает хронический характер, при этом работа коммунальщиков должна только добавляться. Снег продолжает терроризировать город и его жителей, но губернатор Александр Беглов продолжает отсиживаться и совершенно не предпринимает никаких действий. К снегопаду прибавилась сильная гололедица, вызванная незначительным похолоданием. Кроме того, синоптики предупреждают о возвращении морозов. На следующей неделе в городе ожидается до 12 градусов мороза.

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петербург санкт-петербург снег новый год коммунальные службы
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