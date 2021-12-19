Хуснуллин прокомментировал двукратное подорожание песка в России

Москва, 19 декабря. Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что вопросом роста стоимости стройматериалов, в частности песка, должны заняться компетентные органы.

По словам зампреда правительства, рост стоимости одного только песка приводит к миллиардному удорожанию строительства. При этом Хуснуллин не понимает, что явилось фактором повышения цены на материал, так как в нем нет импортной составляющей.

«Я считаю, что здесь надо уже разбираться компетентным органам. И мы будем разбираться с этим. Потому что любое удорожание, например, рост песка при строительстве трассы М-12 приводит к 20 миллиардам удорожания. Это же колоссальные деньги», — отметил вице-премьер в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Об этом он говорил на совете по стратегическому развитию и нацпроектам во время доклада президенту России Владимиру Путину. В ответ глава государства поручил проконтролировать цены, отметив, что мониторинг должен проводиться на постоянной основе.

Ранее Хуснуллин заявил, что трассу М-12 из Москвы в Казань могут продлить до Новосибирска и границы с Монголией. Постепенное открытие автомобильной дороги Москва — Казань — Екатеринбург начнется в 2022 году, основная часть магистрали будет введена в эксплуатацию в 2023 году.