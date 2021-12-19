Костин подтвердил готовность финансовой системы России работать автономно

Москва, 19 декабря. Глава ВТБ Андрей Костин высказался об угрозе отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

SWIFT позволяет банкам во всех странах обмениваться информацией и осуществлять платежи. Костин полагает, что российские компании сами смогут обеспечить функционирование финансовой системы.

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — отметил он в эфире телеканала «Россия-1».

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко ранее подтвердил, что в РФ уже создана своя платежная система «Мир», механизмы для осуществления межгосударственных платежей тоже разработаны.