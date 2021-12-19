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Врач Онищенко: «Снижение смертности от COVID-19 зависит от самих граждан России»
Общество
Врач Онищенко: «Снижение смертности от COVID-19 зависит от самих граждан России»
Федеральное агентство новостей  / 

Снижение смертности от COVID-19 зависит от самих граждан России. Таким мнением в беседе с ФАН поделился ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что потеря аппетита стала одним из самых необычных симптомов штамма «Омикрон».

«Сегодня я прочитал еще более причудливое предположение о том, что потливость — характерный симптом коронавируса. Видимо, кому-то из наших эскулапов не терпится вписать свое имя в историю всенародной борьбы за правое дело. Я так скажу: потеря аппетита не имеет каких-то оттенков. Было бы неправильно говорить, что это какое-то научное открытие», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также назвал симптом, который явно говорит о том, что человек болен именно COVID-19.

«Потеря аппетита может быть при разных болезнях. Она может быть, например, при банальной пневмонии и при любой интоксикации организма. С таким же успехом можно было бы утверждать, что повышение температуры является признаком штамма коронавируса «Омикрон», а не воспалительного заболевания в организме. Вот потеря обоняния действительно диагностически значима в случае с ковидом», — пояснил собеседник ФАН.

Снижение смертности от COVID-19 зависит от самих граждан России
pixabay.com /

В завершение он призвал общественность задуматься о куда более важных вещах в период пандемии.

«Сегодня опубликовали данные за прошедшие сутки по нашей стране — больше тысячи умерших от коронавируса. Это требует пристального внимания. Эта летальность во многом зависит от тех, кто не прививается. Даже если вакцинированный человек заболеет ковидом, вероятность смертельного исхода будет сведена к минимуму», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Геннадий Онищенко назвал появление омикрон-штамма COVID-19 «божьим промыслом». По его мнению, версии о рукотворном происхождении этой разновидности вируса лежат в области фантастики.

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онищенко коронавирус омикрон
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