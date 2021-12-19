Генсек НАТО Столтенберг выступил против диалога с Москвой по сферам влияния

Брюссель, 19 декабря. Реализация диалога с Россией по сферам влияния стала бы для НАТО шагом назад. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

До этого политик, комментируя перспективы вступления Украины в состав военного блока, отметил, что Москва якобы не имеет права на собственную сферу влияния.

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — сказал Столтенберг в интервью журналистам Journal de Dimanche.

В то же время генеральный секретарь НАТО выступил за диалог с Москвой в сфере укрепления доверия и контроля над вооружениями.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности должны вести исключительно Москва и Вашингтон.