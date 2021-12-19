Путин на следующей неделе подведет итоги года на заседании коллегии Минобороны

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны, а также проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил телеканал «Россия-1».

На следующей неделе глава РФ подведет итоги уходящего года. Согласно имеющейся информации, российский лидер примет участие в коллегии Минобороны и совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Кроме того, на следующей неделе состоится традиционная большая пресс-конференция президента РФ. В ходе мероприятия российский лидер ответит на вопросы множества журналистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство работает на тем, чтобы сохранить меры поддержки малого бизнеса в 2022 году.