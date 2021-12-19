Сенатор Пушков назвал «Саммит за демократию» средством США для противостояния России

Москва, 19 декабря. Американский «Саммит за демократию» является попыткой США противостоять России и КНР. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам российского политика, Соединенные Штаты уже утратили способность к внешнему расширению и внутренней амортизации из-за противоречий внутри государства. Поэтому подобные саммиты являются типичными для такой тенденции.

«Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России», — написал сенатор в Telegram-канале.

Алексей Пушков ранее заявил, что переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Москва и Вашингтон. Остальные страны могут попытаться сорвать заключение соглашений.