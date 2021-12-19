Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 15:15
15:12
Общество
Случай продолжительности COVID-19 у человека более 80 дней зафиксирован в России
15:11
Общество
«Вводим новые тренды»: украинский депутат Тищенко переименовал котлету по-киевски в митбол
15:10
Общество
Попова привела в пример 2020 год в разговоре о принятии решений по закрытию границ
15:08
Армия
МИД Северной Кореи обвинил США в «подрыве мира во всем мире»
15:06
Происшествия
Учителя чеховской школы обратились в полицию после сочинения ученика о мечте стать киллером
15:04
Экономика
Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию
15:03
Общество
Песков озвучил план действий в случае заражения Путина коронавирусом
15:00
Общество
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 62% россиян старше 60 лет
15:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня собирается замуж за иностранца
14:59
Общество
Гинцбург заявил о возможности ревакцинации «Спутником V» бесконечное число раз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жена Криса Нота проведет Рождество отдельно от мужа после скандала с насилием

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:49
Шоу-бизнес
Жена Криса Нота проведет Рождество отдельно от мужа после скандала с насилием
Global Look Press  /  Lev Radin/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 19 декабря. Супруга звезды «Секса в большом городе» Криса Нота Тара Уилсон не хочет встречать Рождество с мужем после скандала с насилием. По словам инсайдера, она проведет праздник отдельно от актера.

Исполнитель роли мистера Бига и его жена воспитывают двоих сыновей — 13-летнего Ориона и годовалого Китса. Как сообщил источник издания The US Sun, Уилсон сильно расстроена обвинениями в адрес мужа. Сейчас жена актера находится в Лос-Анджелесе, и нельзя сказать, что у нее все хорошо.

«Они планировали провести Рождество вместе, но теперь это неизвестно», — подчеркнул инсайдер.

По словам источника, Нот ничего не рассказывал супруге о тех происшествиях, в которых его обвиняют. Уилсон ничего не знала об этом до публичного скандала, утверждает инсайдер.

Напомним, две женщины по отдельности написали в СМИ письма, в которых обвинили звезду «Секса в большом городе» в изнасиловании. Одна из них утверждает, что это случилось в 2004 году в квартире Нота. Как заверяет вторая пострадавшая, она подверглась насилию со стороны актера в 2015 году, когда они оказались у него дома после ужина.

После этих заявлений третья женщина обвинила исполнителя роли мистера Бига в харассменте. Она утверждает, что Крис Нот приставал к ней в ресторане, где она работала хостес и певицей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Жена Криса Нота проведет Рождество отдельно от мужа после скандала с насилием
актер харассмент нот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать