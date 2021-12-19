Жена Криса Нота проведет Рождество отдельно от мужа после скандала с насилием

Лос-Анджелес, 19 декабря. Супруга звезды «Секса в большом городе» Криса Нота Тара Уилсон не хочет встречать Рождество с мужем после скандала с насилием. По словам инсайдера, она проведет праздник отдельно от актера.

Исполнитель роли мистера Бига и его жена воспитывают двоих сыновей — 13-летнего Ориона и годовалого Китса. Как сообщил источник издания The US Sun, Уилсон сильно расстроена обвинениями в адрес мужа. Сейчас жена актера находится в Лос-Анджелесе, и нельзя сказать, что у нее все хорошо.

«Они планировали провести Рождество вместе, но теперь это неизвестно», — подчеркнул инсайдер.

По словам источника, Нот ничего не рассказывал супруге о тех происшествиях, в которых его обвиняют. Уилсон ничего не знала об этом до публичного скандала, утверждает инсайдер.

Напомним, две женщины по отдельности написали в СМИ письма, в которых обвинили звезду «Секса в большом городе» в изнасиловании. Одна из них утверждает, что это случилось в 2004 году в квартире Нота. Как заверяет вторая пострадавшая, она подверглась насилию со стороны актера в 2015 году, когда они оказались у него дома после ужина.

После этих заявлений третья женщина обвинила исполнителя роли мистера Бига в харассменте. Она утверждает, что Крис Нот приставал к ней в ресторане, где она работала хостес и певицей.