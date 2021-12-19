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Глава Минтруда подтвердил предоставление повышенных выплат для медиков в выходные

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:53
Экономика
Глава Минтруда подтвердил предоставление повышенных выплат для медиков в выходные
mosreg.ru  /  Правительство Московской области

Москва, 19 декабря. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что работающие в праздники медики будут получать выплаты в двойном объеме. Он сказал об этом в интервью на канале «Россия 1».

Чиновник дал интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Он рассказал об особенных условиях во время праздников.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — сказал он.

Ведомство ранее подготовило ряд предложений по компенсации инфляции для пенсионеров

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