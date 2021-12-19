Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 15:15
15:15
Происшествия
В московской многоэтажке нашли нелегальный детсад
15:14
Общество
Мурашко прокомментировал распространенность тяжелых случаев COVID-19 у детей
15:12
Общество
Случай продолжительности COVID-19 у человека более 80 дней зафиксирован в России
15:11
Общество
«Вводим новые тренды»: украинский депутат Тищенко переименовал котлету по-киевски в митбол
15:10
Общество
Попова привела в пример 2020 год в разговоре о принятии решений по закрытию границ
15:08
Армия
МИД Северной Кореи обвинил США в «подрыве мира во всем мире»
15:06
Происшествия
Учителя чеховской школы обратились в полицию после сочинения ученика о мечте стать киллером
15:04
Экономика
Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию
15:03
Общество
Песков озвучил план действий в случае заражения Путина коронавирусом
15:00
Общество
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 62% россиян старше 60 лет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:44
Армия
Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 19 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 14 мин. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики подвергли артиллерийскому обстрелу окраины Горловки. В ходе огневого налета ВСУ применили минометы калибра 82 миллиметра.

«За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 14 мин калибра 82 мм. Под ударом оказался район горловского поселка шахты имени Гагарина», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные дважды попытались атаковать мирных жителей Донецка с воздуха при помощи ударных беспилотников. Один из сброшенных дроном боеприпасов упал вблизи остановки общественного транспорта в центре столицы ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки
украина Киев днр всу донбасс горловка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать