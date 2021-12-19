Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки

Донецк, 19 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 14 мин. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики подвергли артиллерийскому обстрелу окраины Горловки. В ходе огневого налета ВСУ применили минометы калибра 82 миллиметра.

«За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 14 мин калибра 82 мм. Под ударом оказался район горловского поселка шахты имени Гагарина», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные дважды попытались атаковать мирных жителей Донецка с воздуха при помощи ударных беспилотников. Один из сброшенных дроном боеприпасов упал вблизи остановки общественного транспорта в центре столицы ДНР.