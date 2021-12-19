Мадуро осудил плохое отношение к мигрантам из Венесуэлы

Каракас, 19 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил проявление ненависти и ксенофобии по отношению к соотечественникам за рубежом. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter по случаю Международного дня мигранта.

«Мы осуждаем совершение актов ненависти и ксенофобии против граждан нашей страны, находящихся в других частях света», — написал Мадуро.

По данным Платформы по координации беженцев и мигрантов из Венесуэлы (R4V) ООН, более 6 млн граждан Венесуэлы покинули страну по причине кризиса, из них 4,9 млн находятся в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Федеральное агентство новостей /

Согласно подсчетам R4V, в наступающем году количество венесуэльских беженцев и мигрантов в 17 странах региона увеличится до 8,9 млн.

«К декабрю 2022 года в 17 государствах Латинской Америки и Карибского бассейна будет 8,9 млн граждан Венесуэлы, в том числе 6 млн в стране конечного назначения, 1,9 млн планирующих отправиться в другие пункты и почти 1 млн возвращающихся из Колумбии», — сообщил спецпредставитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) по проблеме мигрантов из Венесуэлы Эдуардо Штайн.

Президент южноамериканской страны Николас Мадуро напомнил, что Венесуэла также приняла «миллионов» человек, которые мигрировали из Карибского бассейна.

Cualquier persona puede llegar a ser refugiada o migrante. Hoy, ese es el caso de más de 6 millones de personas de ????????.



192 socios de @Plataforma_R4V promovemos su integración en el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2022????https://t.co/T5JrYwJh0U#JuntosXLosVenezolanos pic.twitter.com/95938gusJb — Plataforma R4V (@Plataforma_R4V) December 16, 2021

«Венесуэла — земля благородных и солидарных людей, которые с теплотой и дружелюбием приняли из других государств миллионы братьев, которые теперь называют нашу Родину своим домом», — заявил Мадуро.

Правительство Венесуэлы запустило в 2018 году государственную программу «План по возвращению на Родину» для репатриации венесуэльцев. Так, к началу ноября более 26 тысяч граждан Венесуэлы отправились обратно в свою страну.