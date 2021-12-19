Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 15:15
15:15
Происшествия
В московской многоэтажке нашли нелегальный детсад
15:14
Общество
Мурашко прокомментировал распространенность тяжелых случаев COVID-19 у детей
15:12
Общество
Случай продолжительности COVID-19 у человека более 80 дней зафиксирован в России
15:11
Общество
«Вводим новые тренды»: украинский депутат Тищенко переименовал котлету по-киевски в митбол
15:10
Общество
Попова привела в пример 2020 год в разговоре о принятии решений по закрытию границ
15:08
Армия
МИД Северной Кореи обвинил США в «подрыве мира во всем мире»
15:06
Происшествия
Учителя чеховской школы обратились в полицию после сочинения ученика о мечте стать киллером
15:04
Экономика
Экономист Кухар объяснил, почему украинцам не стоит оформлять пособие за вакцинацию
15:03
Общество
Песков озвучил план действий в случае заражения Путина коронавирусом
15:00
Общество
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 62% россиян старше 60 лет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мадуро осудил плохое отношение к мигрантам из Венесуэлы

Весь мир
Мадуро осудил плохое отношение к мигрантам из Венесуэлы
Официальная страница Николаса Мадуро в Twitter / @NicolasMaduro  / 

Каракас, 19 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил проявление ненависти и ксенофобии по отношению к соотечественникам за рубежом. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter по случаю Международного дня мигранта.

«Мы осуждаем совершение актов ненависти и ксенофобии против граждан нашей страны, находящихся в других частях света», — написал Мадуро.

По данным Платформы по координации беженцев и мигрантов из Венесуэлы (R4V) ООН, более 6 млн граждан Венесуэлы покинули страну по причине кризиса, из них 4,9 млн находятся в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Мадуро осудил плохое отношение к мигрантам из Венесуэлы
Федеральное агентство новостей /

Согласно подсчетам R4V, в наступающем году количество венесуэльских беженцев и мигрантов в 17 странах региона увеличится до 8,9 млн.

«К декабрю 2022 года в 17 государствах Латинской Америки и Карибского бассейна будет 8,9 млн граждан Венесуэлы, в том числе 6 млн в стране конечного назначения, 1,9 млн планирующих отправиться в другие пункты и почти 1 млн возвращающихся из Колумбии», — сообщил спецпредставитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) по проблеме мигрантов из Венесуэлы Эдуардо Штайн.

Президент южноамериканской страны Николас Мадуро напомнил, что Венесуэла также приняла «миллионов» человек, которые мигрировали из Карибского бассейна.

«Венесуэла — земля благородных и солидарных людей, которые с теплотой и дружелюбием приняли из других государств миллионы братьев, которые теперь называют нашу Родину своим домом», — заявил Мадуро.

Правительство Венесуэлы запустило в 2018 году государственную программу «План по возвращению на Родину» для репатриации венесуэльцев. Так, к началу ноября более 26 тысяч граждан Венесуэлы отправились обратно в свою страну.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Мадуро осудил плохое отношение к мигрантам из Венесуэлы
беженцы мигранты николас мадуро венесуэла
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать