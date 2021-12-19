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Россияне из городов-миллионников стали реже обращаться в МФО

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:41
Экономика
Россияне из городов-миллионников стали реже обращаться в МФО
Невские Новости  /  Роман Голосов

Москва, 19 декабря. Жители крупных российских городов в 2021 году реже брали микрозаймы. В небольших городах и поселках количество обращений за микрокредитами, наоборот, увеличилось, сообщает агентство «Прайм».

Исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что по сравнению с прошлым годом количество микрозаймов в мегаполисах уменьшилось на 3%. Количество выдач небольших ссуд сократилось с 24,1% до 21,2%. В населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек количество микрозаймов увеличилось на 2,5%. В прошлом году они составляли 23% от всех займов, в нынешнем — 25,5%.

«После острого кризиса весной 2020 года, когда многие люди потеряли в доходах, платежеспособный спрос сместился в крупные города. В 2021 году экономика приспособилась к последствиям пандемии, и жители малых городов и сел стали все чаще соответствовать требованиям скоринговых систем МФО», — пояснили эксперты Webbankir.

Кредитование в банках менее доступно в небольших городах и поселках, чем в мегаполисах, поэтому жители глубинки в случае необходимости чаще обращаются в МФО.

Каждый пятый опрошенный россиянин брал микрокредиты в течение последних трех лет, чаще всего до зарплаты. Порядка 46% граждан допустили, что воспользуются такими займами в ближайшие полгода, свидетельствуют результаты опроса сервиса Qiwi.

Между тем количество потенциальных потребителей услуги внесудебного банкротства с долгом до 500 тысяч рублей составляет почти 5 млн человек. Судебной процедурой за первую половину года воспользовались около 88 тысяч должников, пишет INFOX.

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