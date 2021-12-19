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Билли Айлиш едва не умерла от коронавируса

Шоу-бизнес
Билли Айлиш едва не умерла от коронавируса
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 19 декабря. Известная американская певица и автор песен Билли Айлиш заявила, что минувшим летом могла умереть от осложнений, вызванных коронавирусом.

Обладательница Grammy стала гостьей программы Говарда Стерна. В эфире шоу была затронута тема борьбы с COVID-19. По мнению ведущего, это очень опасное заболевание. Айлиш согласилась с журналистом и поделилась собственным опытом.

«Когда я говорю плохо, я имею ввиду, что ощущения были отвратными. А вот в схеме лечения все было в порядке. Понимаете? Просто когда ты болеешь, всегда чувствуешь себя крайне паршиво», — описала исполнительница.

Тест показал наличие коронавируса в крови Айлиш в августе — сразу после выпуска нового альбома Happier Than Ever. Звезда до сих пор испытывает сложности с дыханием.

Первые случаи COVID-19 были зафиксированы в США в январе прошлого года. Америка пережила несколько волн коронавируса, что дало большую нагрузку на систему здравоохранения.

По данным на 18 декабря, в США выявлено более 50 млн случаев коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 скончалось свыше 800 тысяч человек.

Ранее в Москве госпитализировали с коронавирусом юмориста Тимура Батрутдинова. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

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Все новости / Шоу-бизнес / Билли Айлиш едва не умерла от коронавируса
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