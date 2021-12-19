War On the Rocks: ядерные мини-реакторы ВС США станут приоритетными целями для противника

Вашингтон, 19 декабря. Мобильные ядерные реакторы, которыми Пентагон планирует оснастить Вооруженные силы США, станут приоритетными целями для противника. К такому выводу пришли эксперты американского издания War On the Rocks.

В 2020 году в США началась разработка компактного реактора Pele. Предполагается, что установку можно будет развернуть в кратчайшие сроки на минимально подготовленных площадках для снабжения электроэнергией передовых баз и удаленных военных объектов. Ожидается, что мини-реакторы начнут поступать в распоряжение американских военных в 2024 году.

Однако эксперты подвергли критике планы Пентагона. По их словам, попадание нескольких артиллерийских снарядов может обернуться катастрофой для американских военных. Кроме того, подобная установка станет приоритетной целью для противника.

«Успешное нанесение удара по реактору может вынудить эвакуировать большие участки базы на недели или месяцы только из-за угрозы внешнего радиационного облучения, а находящееся на объекте материальное оснащение станет бесполезным», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в России возобновилась разработка малого реактора СВБР-100. Эта установка относится к типу быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем и имеет мощность в 100 МВт.