До того как прийти к власти в 2021 году президент США Джозеф Байден много чего наобещал. Одним из ключевых пунктов в программе лидера Демпартии по борьбе «за все хорошее против всего плохого» было ограничение доступа американцев к огнестрельному оружию.

Действующей администрации удалось частично выполнить свои обещания — в марте 2021 года Палата представителей приняла ряд биллей, которыми ограничила граждан США в приобретении и ношении личного оружия. Многие регионы, где во власти оставались консервативные республиканцы, сочли новые законопроекты нападением на Вторую поправку к Конституции США и стали «защитниками Второй поправки», приняв ряд законодательных и юридических мер, блокирующих действие нового федерального закона.

Такой метод защиты от политики Вашингтона доказал свою эффективность, и подобные меры стали предприниматься в отношении практически всех принимаемых федеральным правительством законов, которые прямо противоречили устоявшемуся порядку и интересам значительной части населения.

Демократы сперва лишь возмущались тем, как политические оппоненты сводят на нет их инициативы. Похоже, только к концу года они осознали, что могут бороться с республиканскими силами в регионах теми же методами. В частности, скандально известный губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом придумал, как заставить американцев, проживающих в штате, соблюдать новый федеральный закон об оружии. И в этом ему помог опыт Техаса.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о новом витке юридической войны в США, и новых законодательных инициативах губернатора Калифорнии по борьбе с оборотом штурмового огнестрельного оружия.

Скандальный закон об абортах

Конечно же, власти Техаса никаких ограничений по продаже или покупке вооружения не вводили: штат остается «убежищем Второй поправки», где приобрести оружие на прежних условиях может практически каждый гражданин Соединенных Штатов.

Однако в штате идет своя юридическая война: инициативе техасского руководства по запрету абортов была подписана республиканским губернатором Техаса Грегом Эбботтом в мае 2021 года, а 1 сентября вступила в законную силу, вызвав шквал критики со стороны демократических сил по всем США.

Билль получил прозвище «закона о сердцебиении» — он запрещает проведение аборта после шестой недели беременности, когда у эмбриона появляются признаки сердечной активности.

После вступления закона в силу в сентябре 2021 года, вокруг него начались ожесточенные баталии: в прессе поднялась шумиха, в более либеральных штатах активизировалась протестная активность феминисток и им сочувствующих, а президент США Джо Байден обратился с просьбой к окружному судье Роберту Питману воспрепятствовать исполнению нового техасского законодательства.

The Women’s March have announced they will be holding a NATIONWIDE protest against the Texas abortion law Saturday October 2nd.



This is the action the PEOPLE need to take. — TheSadTruth???? (@ReportsDaNews) September 4, 2021

Несмотря на деятельность Питмана, а также на то, что американский лидер охарактеризовал инициативу Эбботта как «грубо нарушающую конституцию США», оказалось, что закон об абортах не так-то просто отменить: хитрый техасский юрист Джонатан Митчелл, работавший над биллем, все предусмотрел и составил его таким образом, чтобы Верховный суд не мог его аннулировать.

gov.texas.gov / Office of the Texas Governor

Дело в том, что закон в Америке оспорить можно — для этого нужно только подать иск против представителя власти, который должен его исполнять. Однако изюминка техасского скандального законодательства в том, что ответственность за его исполнение ложится не на политическое руководство, а на простых американцев: любой гражданин Соединенных Штатов может подать в суд на тех, кто помог женщине сделать аборт. Так под ударом оказалось руководство и врачи любой медицинской клиники: проиграв в суде, они будут обязаны выплатить не менее 10 тысяч долларов заявителю и покрыть издержки на адвокатов.

Техас просто решил воспользоваться юридической лазейкой в американском законодательстве и, переложив исполнение закона с плеч прокуроров на общество, что сильно усложнило процесс апелляции против нового билля. Если закон будет приводить в действие не представитель власти, а любой гражданин Соединенных Штатов, как и на кого подавать в суд?

В конце сентября некто попытался подать апелляцию против всех судей в Техасе и их помощников, мотивируя это тем, что они будут являться представителями власти в тот момент, когда будут рассматривать поданные иски. Но и тут успеха правозащитникам добиться не удалось: дело дошло до Верховного суда, который вынес предварительное решение оставить новый техасский закон в силе.

Федеральное агентство новостей /

В Вашингтоне пришли в ярость — Байден раскритиковал решение Верховного суда и призвал Министерство юстиции «всеми средствами» бороться с законом об абортах. Но и у американского Минюста руки оказались коротки: ведомство не имеет право запрещать штатам исполнять собственное законодательство.

Пока Грег Эбботт и его сторонники праздновали победу, правозащитники и пресса жаловались на то, что подобная законодательная практика подает стране опасный пример. Журналисты и активисты вопрошали: а что будет, если каждый штат примет решение воспользоваться такой юридической лазейкой?

Ждать пришлось недолго — 12 декабря губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что намерен пойти по стопам Эбботта для того, чтобы заставить жителей Калифорнии соблюдать запрет на производство и продажу штурмового оружия в штате.

Запрет на штурмовое оружие

Продажа и производство штурмового оружия в солнечном тихоокеанском штате запрещена с 1989 года. По определению законодательства, штурмовое оружие является более опасным, чем любое другое огнестрельное вооружение, и непропорционально часто используется при совершении преступлений и массовых расстрелов. Это приводит к большему количеству жертв, поэтому по запросу генеральной прокуратуры Калифорнии в конце 80-х годов штурмовое оружие в штате оказалось вне закона.

Несмотря на неоднократные попытки защитников Второй поправки оспорить данное решение, суд каждый раз приходил к выводу, что запрет на владение штурмовыми винтовками не подрывает безопасность законопослушных американских граждан: ежегодно в Калифорнии отмечается рост продаж пистолетов и дробовиков, которые являются такими же эффективными средствами самообороны.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Но все изменилось после решения федерального судьи Роджера Бенитеса, который 5 июня постановил, что запрет на оборот штурмового оружия нарушает конституционные права калифорнийцев. Бенитес фактически запретил привлекать жителей Калифорнии к ответственности за нарушение закона, принятого в штате в 1989 году.

В своем 94-страничном постановлении судья положительно отзывался о современном вооружении, а также выразил убежденность в том, что в подавляющем большинстве случаев оно используется правомерным образом.

«Популярная винтовка AR-15 похожа на швейцарский нож — это идеальное сочетание средства для обеспечения безопасности своего дома и вооружения для защиты отечества. В Калифорнии убийство с применением ножа происходит в семь раз чаще, чем убийство, совершенное при помощи штурмовой винтовки», — заявил Бенитес.

Кроме того, федеральный судья справедливо отметил, что сложное юридическое определение штурмового оружия в Калифорнии может заманить в ловушку законопослушных покупателей: их может ожидать уголовное наказание или лишение правом владеть огнестрельным оружием.

Кто-то в инициативу Бенитеса одобрил, кто-то, как водится, выступил против, поставив на судье клеймо «белого фашиста».

That’s Judge Roger Benitez, a death-worshiping fascist who has never noticed that the word “own” - or anything like it - is absent from the 2nd Amendment.



We can no longer tolerate gun nuts in the judiciary https://t.co/8s0xL4VVNL — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) June 5, 2021

Раскритиковал Бенитеса и губернатор штата Гэвин Ньюсом. Руководитель Калифорнии заявил, что для федерального судьи сравнение оружия со «швейцарским ножом» является недопустимым.

«Это полностью подрывает доверие к американской судебной системе и является своеобразной пощечиной семьям, которые потеряли родных из-за штурмового оружия», — сходу перешел к обвинениям губернатор.

Ньюсом решается действовать

Критикой Бенитеса Ньюсом занимался еще в июне, но действовать решил недавно. Выступая на пресс-конференции 12 декабря, губернатор Калифорнии пообещал, что предоставит частным лицам полномочия для обеспечения соблюдения запрета на производство и продажу штурмового оружия.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Демократ сообщил, что использует ту же лазейку в государственном законодательстве, что и Грег Эбботт с его инициативой о запрете абортов.

BREAKING: California Gov. Gavin Newsom has called for a new law modeled on Texas’ abortion ban that would let private citizens sue anyone who makes or sells ASSAULT WEAPONS or GHOST GUNS. They could seek damages of at least $10,000 per violation.



Who agrees that’s GREAT news! ✋ — Jon Cooper ???????? (@joncoopertweets) December 12, 2021

«Если штаты теперь имеют возможность защищать свои законы от пересмотра, Калифорния будет делать то же самое для защиты жизней людей. Напомню, что Техас использовал эту возможность для того, чтобы причинить вред женщинам», — заявил Ньюсом.

Губернатор Калифорнии сообщил, что уже поручил своим сотрудникам начать работу с законодательным собранием штата и генеральным прокурором для того, чтобы разрешить гражданам подавать в суд на производителей и продавцов штурмового оружия. Ньюсом пообещал, что калифорнийцы, которые решат выступить в качестве заявителей, смогут выиграть дело и получить 10 тысяч долларов.

«Если самый эффективный способ убрать разрушительное оружие с наших улиц — это добавить угрозу частных судебных исков, мы должны сделать это», — считает Ньюсом.

wikipedia.org / docmonstereyes / CC BY 2.0

Вероятнее всего, предложение Ньюсома является лишь способом заработать себе политических очков — в 2024 году он планирует участвовать в президентской гонке. Однако нельзя назвать его нереальным или популистским: законодательное собрание Калифорнии, где у демократов большинство, с высокой долей вероятности одобрит инициативу губернатора. Обычно это не самый быстрый процесс, поэтому законодателям, следующее заседание которых запланировано на январь, потребуется около восьми месяцев для того, чтобы провести в жизнь новый билль.

Несмотря на то что Гэвин является идеологическим союзником Вашингтона, действующей американской администрации пора отреагировать на очередной тревожный сигнал, исходящий от Калифорнии. Если Байден хочет, чтобы федеральные законы имели хотя бы какую-то силу в регионах, пора предпринимать меры для того, чтобы устранить юридическую лазейку, доступную как демократам, так и их противникам. В противном случае Америку ждет усиление центробежных процессов на уровне законодательства, — вплоть до того, что для путешествий между штатами потребуются визы (что уже предлагали сторонники обязательной вакцинации).

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

