Посольство России назвало «охотой» экстрадицию бизнесмена Клюшина из Швейцарии в США

Берн, 19 декабря. Выдача швейцарскими властями российского предпринимателя Владислава Клюшина в США является эпизодом «охоты» Белого дома на граждан РФ в третьих странах, заявил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

Российского бизнесмена экстрадировали из Швейцарии в Соединенные Штаты 18 декабря. По словам Хохлова, местная юстиция проигнорировала аргументы адвокатов Клюшина о политической составляющей этого дела. Плюс ко всему власти страны поверили сомнительным американским доводам и отклонили запрос Генпрокуратуры РФ.

«Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Сотрудники американских правоохранительных органов ранее доставили Владислава Клюшина из Цюриха в США. Защита бизнесмена направила жалобу в Европейский суд по правам человека.