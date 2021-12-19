Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 13:47
13:47
Экономика
Глава Минтруда подтвердил предоставление повышенных выплат для медиков в выходные
13:45
Происшествия
Специалисты возобновили движение после схода селя на дорогу в Лазаревском районе Сочи
13:44
Армия
Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки
13:43
Весь мир
Губернатор Ньюсом изобрел способ заставить Калифорнию отказаться от штурмового оружия
13:40
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномально низком атмосферном давлении
13:38
Экономика
Россияне из городов-миллионников стали реже обращаться в МФО
13:38
Общество
Парковая зона появится у руин Королевского замка в центре Калининграда
13:37
Шоу-бизнес
Билли Айлиш едва не умерла от коронавируса
13:37
Общество
Портал Eat this, Not That! назвал пять вызывающих депрессию продуктов
13:37
Армия
War On the Rocks: ядерные мини-реакторы ВС США станут приоритетными целями для противника
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марокко и Нигерия подписали соглашение о развитии биотехнологий
Весь мир
Марокко и Нигерия подписали соглашение о развитии биотехнологий
Global Look Press  /  Mohammed Salem/Keystone Press Agency

Рабат, 19 декабря. Марокко и Нигерия подписали меморандум о взаимопонимании в области исследований и разработок биотехнологических продуктов и процессов. Об этом сообщает издание MWN.

Стороны договорились заняться совместным производством биоудобрений и биофунгицидов через Национальное агентство по развитию биотехнологий (NABDA).

«Соглашение, которое стало одним из результатов государственного визита президента Мохаммаду Бухари в Марокко в 2018 году, намерено охватить различные исследования и разработки в области биотехнологических продуктов», — пишет газета Independent.

Главный исполнительный директор NABDA Абдуллахи Мустафа отметил, что работа включает в себя добычу питьевой воды, очистку сточных вод, производство дезинфицирующих средств, очистку газов, снижение содержания диоксида серы, биодеградацию почвы, применение стволовых клеток для борьбы с диабетом и онкологическими заболеваниями.

Марокко и Нигерия также договорились начать совместное производство вакцин против COVID-19.

«Лекарства требуют более строгих процессов и процедур. В настоящий момент исследования в области технологии достигли продвинутой стадии», — сказал Мустафа.

Правительство Марокко ранее запустило программу по улучшению механизма водоснабжения в королевстве. Специалисты намерены сократить расходы на питьевую воду и усовершенствовать ирригационные системы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Марокко и Нигерия подписали соглашение о развитии биотехнологий
нигерия марокко соглашение
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать