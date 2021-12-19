Марокко и Нигерия подписали соглашение о развитии биотехнологий

Рабат, 19 декабря. Марокко и Нигерия подписали меморандум о взаимопонимании в области исследований и разработок биотехнологических продуктов и процессов. Об этом сообщает издание MWN.

Стороны договорились заняться совместным производством биоудобрений и биофунгицидов через Национальное агентство по развитию биотехнологий (NABDA).

«Соглашение, которое стало одним из результатов государственного визита президента Мохаммаду Бухари в Марокко в 2018 году, намерено охватить различные исследования и разработки в области биотехнологических продуктов», — пишет газета Independent.

Главный исполнительный директор NABDA Абдуллахи Мустафа отметил, что работа включает в себя добычу питьевой воды, очистку сточных вод, производство дезинфицирующих средств, очистку газов, снижение содержания диоксида серы, биодеградацию почвы, применение стволовых клеток для борьбы с диабетом и онкологическими заболеваниями.

Марокко и Нигерия также договорились начать совместное производство вакцин против COVID-19.

«Лекарства требуют более строгих процессов и процедур. В настоящий момент исследования в области технологии достигли продвинутой стадии», — сказал Мустафа.

Правительство Марокко ранее запустило программу по улучшению механизма водоснабжения в королевстве. Специалисты намерены сократить расходы на питьевую воду и усовершенствовать ирригационные системы.