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Правительство приняло программу социально-экономического развития Астраханской области

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:28
Экономика
Правительство приняло программу социально-экономического развития Астраханской области
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 19 декабря. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития Астраханской области. Она предполагает инвестиции почти 10 миллиардов рублей до 2026 года, сообщает РИА Новости.

Власти готовят комплексную поддержку для многих сфер бизнеса, включая рыбную отрасль, перерабатывающую промышленность, туризм и прочее. Инфраструктура также должна быть в существенной мере модернизирована.

«Около 9,7 миллиардов рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет. Это предусмотрено программой социально-экономического развития региона, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — отметили в пресс-службы кабмина.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее подчеркнул, что отечественный рынок является привлекательным для зарубежных инвесторов в текущих экономических условиях.

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правительство рф мишустин астраханская область инвестиции
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