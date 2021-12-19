Defense News: реформы Пентагона лишили Корпус морской пехоты США боеспособности

Вашингтон, 19 декабря. Реформирование Корпуса морской пехоты (КМП) США привело к тому, что морпехи утратили возможность десантироваться на побережье. Об этом сообщает американское издание Defense News.

В настоящее время Пентагон реализует программу военной модернизации Force 2030, которая предусматривает превращение КМП в средство завоевания морской акватории. В рамках реформы у морпехов были изъяты танки, инженерные роты, артиллерия и многое другое. Освободившиеся средства были направлены на приобретение мобильных установок с противокорабельными ракетами, беспилотных транспортных средств, комплексов радиоэлектронной борьбы и другого оборудования.

По словам коменданта КМП генерала Дэвида Бергера, морпехи лишились большей части техники и вооружения, однако взамен ничего не получили. Он подчеркнул, что КМП нуждается в легких десантных кораблях (light amphibious warship, LAW), однако командование ВМС США отказывается финансировать их приобретение и намеренно затягивает решение этого вопроса.

«В итоге мы имеем силу без органической способности передвигаться. Небольшие и рассредоточенные группы морских пехотинцев нуждаются в своих собственных LAW или самолетах, чтобы не зависеть от острова или порта и необходимости ждать, пока ВМС освободятся, чтобы их подвезти», — пожаловался генерал.

Ранее американские генералы предупредили Вашингтон, что продолжающееся внутриполитическое противостояние в США может спровоцировать гражданскую войну после президентских выборов в 2024 году. По их словам, Соединенным Штатам грозит государственный переворот, который приведет к расколу американской армии и началу вооруженного противостояния.