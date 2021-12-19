Анита Цой озвучила предполагаемую причину развода Григория Лепса

Москва, 19 декабря. Певица Анита Цой высказалась о разводе своего коллеги по сцене Григория Лепса и его супруги Анны Шаплыковой. Артистка поделилась мнением о причине распада этого брака.

Цой не исключила, что Лепс разводится с женой из-за любовницы. Такими соображениями певица поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть», — предположила исполнительница.

Global Look Press / Павел Кашаев

После новостей о разводе Лепса с Шаплыковой уже появились слухи о его возможном романе с телеведущей Юлией Барановской. Подозревают, что в скором времени она собирается замуж, а петь у нее на свадьбе будет Любовь Успенская. Сама экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина отрицает связь с исполнителем хита «Рюмка водки на столе».

«А почему только с ним? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась», — возмутилась подобными сплетнями Барановская.

Григорию Лепсу и Анне Шаплыковой предстоит поделить имущество и дорогостоящую недвижимость в процессе развода. При этом незадолго до расторжения брака артист подарил жене прибыльный бизнес.