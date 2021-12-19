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Цена литра бензина в будущем может преодолеть психологическую отметку

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:41
Экономика
Цена литра бензина в будущем может преодолеть психологическую отметку
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 19 декабря. Российских водителей может ожидать рост стоимости бензина до 1 доллара за литр. О таком сценарии в беседе с URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.

Поскольку все находится в руках у нефтяников, они в любой момент могут установить цену, превышающую психологическую отметку. И даже антимонопольная служба не в силах на это повлиять, считает эксперт.

«Все, что их может остановить — не ФАС, а только президент (России Владимир Путин. — Прим. ФАН), который может их вызвать. И они заключат некий, как уже бывало, пакт о временном замораживании цен», — подчеркивает Селянин.

По его словам, весь рынок в стране контролируют несколько компаний.

«Цена одной и той же марки бензина в разных регионах отличается очень серьезно, на десятки процентов. Это объясняется тем, что это классическая олигополия. У нас она проявляется в том, что 80% добычи, переработки и розничной торговли нефтепродуктов приходится на семь-восемь вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ничего не мешает им создать картель. И если они даже не будут собираться на рынке, они смотрят только друг за другом, и интерес у них один: чтобы цены была как можно выше», — указывает экономист.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ждет снижения роста цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в последние дни декабря, заявил ранее замглавы ведомства Виталий Королев.

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