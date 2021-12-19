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Алина Кабаева повеселилась на танцполе под песню Губина

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 13:11
Шоу-бизнес
Алина Кабаева повеселилась на танцполе под песню Губина
Global Look Press  /  Gennadii Usoev

Москва, 19 декабря. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева приняла участие в закрытии турнира «Небесная грация». На торжестве, которое прошло в одном из ресторанов Москвы, она с удовольствием танцевала.

Для выхода в свет Кабаева выбрала золотое платье в пол. Спортсменка завила волосы в элегантные локоны и сделала вечерний макияж. Утонченный образ не помешал ей зажигательно двигаться на танцполе под хиты Андрея Губина. Компанию ей составила трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко.

«Дорогая Алина Маратовна! Спасибо огромное за возможность выступать на таком грандиозном турнире! Это было незабываемо! Вы невероятная! Люблю вас!» — написала юная спортсменка.

Алина Кабаева повеселилась на танцполе под песню Губина
Prt Scr instagram.com / @lalakramarenko200

Девушка поделилась в Instagram роликом с Кабаевой. Публикация набрала более 17 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи осыпали Кабаеву комплиментами.

«Две легенды. Двое неотразимых гимнасток восточной красоты»;

«Алина такая яркая и счастливая ! Как приятно ее видеть такой естественной»;

«Обожаем вас безмерно! Прекрасный праздник, на котором собрались только самые лучшие и чудесные», — отреагировали фолловеры.

Ранее Кабаева посетила шоу «Вечерний Ургант». На съемках она была в черном платье со вставками из тонкой сетки. Образ завершали босоножки на высоком каблуке.

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гимнастика мероприятие кабаева
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