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Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года из-за посещения Крыма

Общество
Российской актрисе запретили въезд на Украину на три года из-за посещения Крыма
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Киев, 19 декабря. Российскую актрису не пустили на Украину и запретили ей въезд в страну на три года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на официальном сайте.

Актриса, имя которой не называется, прибыла в аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы. На контрольно-пропускном пункте установили, что 32-летняя россиянка посещала Крым, из-за чего ей не разрешили въехать на Украину.

«За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ на Украину пограничники не пропустили, кроме того, она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что российская актриса прилетела в страну ради съемок. Из-за запрета на въезд ей пришлось вернуться в Варшаву обратным рейсом.

Ранее въезд на Украину запретили музыканту Александру Ильчуку из группы «Город 312». Причиной этого решения тоже стал его визит в Крым.

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украина крым актриса
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