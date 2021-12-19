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Барабанщик The Wurzels умер на 81-м году жизни

Общество
Барабанщик The Wurzels умер на 81-м году жизни
pixabay.com

Лондон, 19 декабря. Барабанщик английской группы The Wurzels Джон Морган скончался от последствий коронавируса во время гастролей. Об этом пишет The Sun.

Музыкант ушел из жизни в 80 лет. Морган подхватил COVID-19 после того, как сыграл с своим коллективом в Манчестере. Участник The Wurzels умер в больнице в английском городе Глостер.

«Мы думали, что ты несокрушим. Мы будем скучать по тебе», — написал в соцсетях один из членов группы Томми Баннер.

Группа The Wurzels впервые вышла на сцену в 1966 году. Морган пришел в коллектив в 1981 году. Английские музыканты прославились благодаря таким песням, как «The Combine Harvester» и «I Am A Cider Drinker».

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смерть гастроли барабанщик The Wurzels
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