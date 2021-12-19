Политолог Корнейчук указал на скрытые мотивы Киева в ситуации с нехваткой угля

Киев, 19 декабря. Сложившуюся на Украине ситуацию с катастрофическим дефицитом угля и газа многие эксперты списывают на неопытность и непрофессионализм президента Владимира Зеленского и его команды.

Однако политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что власти вполне сознательно пошли на этот шаг, преследуя определенные мотивы, скрытые от общественности. По словам эксперта, премьер-министр Денис Шмыгаль откровенно обманывает граждан, заявляя, что в стране нет проблем с отоплением и электричеством.

«Шмыгаль выходит и просто нагло врет, что Украина будет с теплом и светом, потом разворачивается, и кабмин принимает решение о том, чтобы разрешить нашим ТЭС вместо угля использовать газ. А это прямое подтверждение того, что угля нет, и премьер нам просто нагло врал перед этим», — заявил эксперт в эфире канала UKRLive.

Корнейчук отмечает, что Украина на протяжении многих лет запасала уголь к зиме, в том числе, закупая его за границей. То есть раньше власти прекрасно знали, что это нужно делать, но именно в этом году почему-то «забыли» приобрести нужные объемы твердого топлива.

«Вдруг именно в этом году, когда у нас может возникнуть проблема с транзитом российского газа, когда цена газа на мировых биржах доходит до 1500 долларов — именно в этом году по странному стечению обстоятельств они решили не закупить уголь. И теперь вот такая страшная ситуация и не понятно, что делать», — недоумевает аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт уверен, что все произошедшее не было просто случайным стечением обстоятельств. По его словам, власти сознательно ведут такую политику, так как получают определенную выгоду от сложившейся ситуации.

«Иногда кажется, что эти власти делают какие-то хаотичные действия, некомпетентность полная. А я все чаще подозреваю, что есть определенная задумка в большинстве действий, которые происходят. Не случайно произошел энергетический кризис. Не случайно газ продают в 20 раз дороже, чем могли бы. Не случайно украинцам выставляют такие тарифы. Нас сознательно загоняют в бедность, страну загоняют в энергетическую кабалу. Наверное, власть с этого что-то имеет», — считает Корнейчук.

Политолог предполагает, что с одной стороны, власти хотят заработать на поставках электроэнергии из Белоруссии. С другой стороны — обогатиться за счет роста поступлений в бюджет после повышения тарифов.

«Нас сознательно подводят к этому энергетическому кризису. Во-первых, для того, чтобы заработать на поставках электроэнергии из Белоруссии. Во-вторых, бизнес умышленно загоняют в стадию определенной катастрофы, например, для того, чтобы он поднимал цены. А если будут расти цены, будет больше инфляция, вырастут поступления в бюджет, а это больше денег и так далее», — объяснил политолог Дмитрий Корнейчук.

Известный украинский политолог Михаил Чаплыга ранее заявил, что уже в ближайшее время Киев может резко сменить курс в сторону России, несмотря на ранее разорванные экономические и политические связи между двумя странами.