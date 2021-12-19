Дивизионы С-400 и РЛС «Небо» провели проверку боеготовности в Крыму

Севастополь, 19 декабря. Проверку боеготовности дивизиона ЗРК С-400 и комплексов радиотехнических войск в Крыму показали на видео. Зенитчики и операторы РЛС отработали противодействие самолетам-разведчикам НАТО.

Телеканал «Звезда» показал на видео тренировку дивизиона ЗРК С-400 «Триумф» в Крыму. Подобные учения проводят едва ли не каждый день. Операторы радиолокационной станции «Небо» обнаружили самолеты разведки сил НАТО над Черным морем, после сигнал передали дивизионам С-400.

По словам оператора РЛС Никиты Казанцева, самолеты НАТО обнаруживают на радаре одними из первых. Незваных гостей можно определить почти на глаз.

«Рейсовые летают по воздушной трассе, а противники не по воздушной — так мы их определяем, ну и, конечно же, по характеристикам», — объяснил военнослужащий.

Расчеты С-400 с каждым разом усложняют учения новыми элементами. Результат стараются постепенно улучшать, чтобы дивизион мог привести ЗРК в боевую готовность в кратчайшие сроки.

Учения идут не только на суше, но и на море. Корабли Черноморского флота отработали поиск и слежение за «вражеской» подлодкой на тренировке в другом стратегическом регионе — в Средиземном море.