Представление законопроекта о выплатах «детям ВОВ» перенесено на 2022 год

Казань, 19 декабря. Госсовет Татарстана отложил внесение в Госдуму законопроекта, устанавливающего меры социальной поддержки для россиян, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Разработал проект депутат республиканского парламента от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Согласно документу, к категории «детей ВОВ» относятся лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. Им предлагается установить ежемесячную денежную выплату, составляющую не менее 30% от величины прожиточного минимума.

На момент подготовки инициативы в России насчитывалось порядка 14 млн указанных граждан, а выплата должна была составить более 3 тыс. рублей ежемесячно. Исходя их этого, годовые расходы государственного бюджета на эти цели равнялись бы более 0,5 трлн рублей.

Однако республиканские власти высказали замечания к законопроекту, кроме того, комитет Госсовета по социальной политике не дал положительного заключения. В результате президиум парламента Татарстана принял постановление, по которому доработанный проект планируется внести в Госсовет в феврале 2022 года.

Повышение выплат российским пенсионерам в следующем году пройдет в несколько этапов.